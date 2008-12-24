Сказки на ночь, 2008

Марти Бронсон строит небольшой отель, чтобы содержать свою семью, сына Скитера и дочь Венди. Однако он не очень хороший бизнесмен, и вскоре становится банкротом. Марти отдает отель Барри Ноттингему, который обещает сделать Скитера менеджером, когда он вырастет. Спустя годы Барри строит новый отель и забывает об обещании, а Скитер устраивается туда разнорабочим. Когда школа, где Венди служит директором, закрывается, она просит брата присмотреть за своими детьми. Он сочиняет для них сказки на ночь, и дети добавляют в истории детали, изменяя их концовку. Вскоре Скитер понимает, что сюжет его рассказов сбывается и влияет на его жизнь…