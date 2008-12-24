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Сказки на ночь Сказки на ночь
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Сказки на ночь, 2008

2008 / США
7.6 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Марти Бронсон строит небольшой отель, чтобы содержать свою семью, сына Скитера и дочь Венди. Однако он не очень хороший бизнесмен, и вскоре становится банкротом. Марти отдает отель Барри Ноттингему, который обещает сделать Скитера менеджером, когда он вырастет. Спустя годы Барри строит новый отель и забывает об обещании, а Скитер устраивается туда разнорабочим. Когда школа, где Венди служит директором, закрывается, она просит брата присмотреть за своими детьми. Он сочиняет для них сказки на ночь, и дети добавляют в истории детали, изменяя их концовку. Вскоре Скитер понимает, что сюжет его рассказов сбывается и влияет на его жизнь…

  • Бульдог, изображенный в фильме, – любимый питомец Адама Сэндлера, Мацаболл. Он назван в честь ежегодного праздничного мероприятия, проводимого в канун Рождества американскими евреями с целями поиска пары. 
  • Вайолет Ноттингем – пародия на Пэрис Хилтон. Обе являются дочерьми владельцев отелей, а их жизнь состоит из постоянных вечеринок и преследования со стороны СМИ и папарацци. Роль светской дивы входит в постоянное амплуа Терезы Палмер. 
  • Когда Скитер проезжает через тренировочное поле, на одном из мячей для гольфа изображен логотип Happy Madison Productions, компании Адама Сэндлера.

Адам Сэндлер в насыщенной спецэффектами, невероятно зрелищной комедии о силе воображения. Когда сказки, которые одинокий архитектор рассказывает на ночь своим племянникам, оживают, и выдуманные персонажи начинают вмешиваться в реальную жизнь, он переосмысливает свое унылое существование и встречает настоящую любовь.

7.6 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 1 января 2009
Премьера в мире 24 декабря 2008
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Адам Шэнкман
Адам Шэнкман
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Гай Пирс
Гай Пирс
Ричард Гриффитс
Ричард Гриффитс
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Люси Лавлесс
Все актеры и съемочная группа
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Сказки на ночь
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disturatro 23 февраля 2023, 19:34
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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132 голоса
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