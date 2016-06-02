Потерянная идея, 2016

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о выходе в прокат О фильме Поэт и художник соревнуются, кто лучше изобразит или воспоет страну чудес. Развернуть 8.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2016 Премьера в России 2 июня 2016 Премьера в мире 2 июня 2016 Возраст 16+ Режиссер Амартья Бхаттачария В ролях Амартья Бхаттачария Свастик Чудхури Все актеры и съемочная группа

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