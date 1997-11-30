Семья напрокат, 1997

Кэтлин и ее семилетняя дочь Зои мечтают о собственном доме. И в канун Рождества они случайно знакомятся с Сэмом, богатым и симпатичным парнем, у которого «горит» сделка с мексиканским бизнесменом Ксавьером Дель Кампо, потому, что тот не любит холостяков. А Сэм, как назло, — холостяк.



И он предлагает Кэтлин и Зои изобразить за хорошую плату его семью. Все бы прошло «как по маслу», но Зои решила, что Ксавьер — ее ангел-хранитель, который вернет ей отца. Ангел ли Ксавьер на самом деле или нет, но Сэм и Кэтлин полюбили друг друга…