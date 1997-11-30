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Семья напрокат
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Borrowed Hearts

Семья напрокат, 1997

1997 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Кэтлин и ее семилетняя дочь Зои мечтают о собственном доме. И в канун Рождества они случайно знакомятся с Сэмом, богатым и симпатичным парнем, у которого «горит» сделка с мексиканским бизнесменом Ксавьером Дель Кампо, потому, что тот не любит холостяков. А Сэм, как назло, — холостяк.

И он предлагает Кэтлин и Зои изобразить за хорошую плату его семью. Все бы прошло «как по маслу», но Зои решила, что Ксавьер — ее ангел-хранитель, который вернет ей отца. Ангел ли Ксавьер на самом деле или нет, но Сэм и Кэтлин полюбили друг друга…

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1997
Премьера в мире 30 ноября 1997
Возраст 0+
Режиссер
Тед Котчефф
В ролях
Рома Дауни
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Shawn Thompson
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семья напрокат 2 постера
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7 декабря 2021 17:00
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