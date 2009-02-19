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Милые кости Милые кости
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The Lovely Bones

Милые кости, 2009

2009 / США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

14-летняя Сюзи Сэлмон становится жертвой серийного маньяка. С виду добродушный и благожелательный Джордж Харви обманом заманивает девочку в подземное убежище и там убивает. Сюзи умирает, так и не успев в последний раз увидеться с близкими и с мальчиком, который ей нравился. Душа героини оказывается в неком пограничном пространстве между двумя мирами, земным и небесным, поэтому ее присутствие могут ощущать другие люди. С помощью девушки по имени Рут и своих родных девочка собирается покарать Харви за совершенное им преступление.

  • Изначально роль Джека Сэлмона должен был исполнить Райан Гослинг. Специально для съемок он поправился почти на десять килограммов и отрастил бороду, но в итоге отказался от участия в картине, поскольку чувствовал себя “слишком молодым”. 
  • В сцене в книжном магазине на стене висит постер с рекламой “Властелина колец” Дж. Р.Р. Толкина. С 2001 по 2003 год режиссер фильма Питер Джексон работал над экранизацией легендарной трилогии. 
  • Сюжетная линия, в которой Эбигейл Сэлмон в исполнении Рэйчел Вайс заводит роман с инспектором. а затем уходит из семьи, была отснята, но впоследствии вырезана при монтаже.  
  • “Милые кости” - первый фильм Питера Джексона, съемки которого проходили за пределами Новой Зеландии.

Фильм рассказывает о переживаниях четырнадцатилетней девушки, изнасилованной и убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью домочадцев с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба.

7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 25 февраля 2010
Премьера онлайн 15 октября 2017
Премьера в мире 19 февраля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Милые кости 2 постера
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Милые кости
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Наша рецензия
В «Милых костях» Питер Джексон отчасти вернулся к той эстетике, которую практиковал в «Небесных созданиях», но уже на максимально карамелизированном уровне. Даже радужная цветовая гамма загробного мира, заставляющая вспомнить о порханиях Питера Пэна в Небыляндии и бонусах Вилли Вонки в горячих цехах шоколадной фабрики, временами выглядит слишком кондитерской. Еще в 90-х Джексон усвоил золотое (в буквальном смысле золотое) правило: большие деньги редко прилипают к…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Славное кино. Смотрела и одновременно, набегами на кухню, обед готовила. Как-будто ничего не пропустила. Вот девочка в лесу, смотрит направо,… Читать дальше…
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Я в восторге от просмотра этого фильма! Долгое время после него ходила под впечатлением!
Честно говоря, название так себе..не увидь я трейлер в… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Экранизация мемуаров Элис Сиболд «Счастливая» отменена из-за потери финансирования Описанная ею история стала некорректной из-за оправдания предполагаемого преступника.
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26 ноября 2021 11:34
Звезда «Ты» Виктория Педретти сыграет автора «Милых костей» Элис Сиболд Фильм будет снять по книге мемуаров, написанной Сиболд.
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1 июня 2021 12:20
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