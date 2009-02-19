Милые кости, 2009

14-летняя Сюзи Сэлмон становится жертвой серийного маньяка. С виду добродушный и благожелательный Джордж Харви обманом заманивает девочку в подземное убежище и там убивает. Сюзи умирает, так и не успев в последний раз увидеться с близкими и с мальчиком, который ей нравился. Душа героини оказывается в неком пограничном пространстве между двумя мирами, земным и небесным, поэтому ее присутствие могут ощущать другие люди. С помощью девушки по имени Рут и своих родных девочка собирается покарать Харви за совершенное им преступление.