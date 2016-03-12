Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, 2016

Сценарий фильм основан на трех комиксах – «Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря», «Второе пришествие» и «Бэтмен: Рождество»;

Израильтянка Галь Гадот стала первой неамериканской актрисой, сыгравшей Чудо-женщину;

Питер Джексон мог занять режиссерское кресло фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»;

Бен Аффлек уже второй раз перевоплощается в супергероя. В первый раз он сыграл Мэтта Мердока по прозвищу Сорвиголова в одноименной ленте 2003 года;

Для режиссера Зака Снайдера фильм стал третьей экранизацией комиксов DC. До этого он снял «Хранителей» (2009) и «Человека из стали» (2013);

В сцене, где родители Брюса Уэйна выходят из кинотеатра, на стене можно заметить постер фильма “Знак Зорро” 1940 года. Во многих канонических сюжетах Томас и Марта Уэйн перед своей гибелью смотрят именно эту картину. Это своеобразный оммаж тому факту, что персонаж Бэтмена позаимствовал многие черты у Зорро.

Джесси Айзенбергу приходилось приезжать на съемки фильма в маскировке, чтобы детали о суперзлодее Лексе Люторе не просочились в прессу. Образ Айзенберга в картине основан на версии персонажа из ограниченной серии комиксов «Superman Birthright».

В фильме “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости” Готэм и Метрополис разделены заливом и в этом плане напоминают географическое расположение Нью-Йорка и Джерси-Сити по отношению друг к другу.

Майкл Шеннон (Зод), указанный в титрах, ни разу не был задействован в съемках. Для сцен с трупом Зода использовали резиновый манекен.

В одной из сцен Уоллес Киф (Скут МакНэйри) посещает мемориал с выгравированными именами жертв битвы Супермена и Зода. Большинство надписей на стене – это имена специалистов, которые работали над фильмами Зака ​​Снайдера.

Когда Брюс Уэйн посещает семейный склеп Уэйнов, на экране можно заметить витраж с изображением ангела-хранителя в синей одежде и красной накидке, парящего над горящим городом. Этот образ является отсылкой к персонажу Супермена.

Бен Аффлек проходил пробы на роль Дика “Робина” Грейсона, помощника главного героя в “Бэтмене” Тима Бертона (1989) до того, как персонаж был вырезан из сценария.

Когда Зак Снайдер попросил Джейсона Момоа пройти прослушивание на роль в фильме, Момоа решил, что его рассматривают на роль злодея. Вместо этого Снайдер приготовил для него Аквамена.

В одном из эпизодов Перри Уайт произносит фразу “на дворе не 1938 год”, что является к отсылкой к комиксу Action Comics №1 1938 года, в котором впервые появился Супермен.

Когда Лекс Лютор встречает Лоис Лейн на крыше, он перефразирует реплику из “Лолиты” Набокова: “Просто Ло по утрам. Ло в длинных штанах. Лоис Лейн”. Джереми Айронс, сыгравший Альфреда в “Бэтмене против Супермена: На заре справедливости”, исполнил роль Гумберта в фильме “Лолита” 1997 года.

В актерский состав вошли четыре оскаровских лауреата – Бен Аффлек, Джереми Айронс, Холли Хантер и Кевин Костнер – и пять оскаровских номинантов – Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Дайан Лэйн, Лоуренс Фишберн и Майкл Шеннон.

Ольга Куриленко заявила в интервью The Hollywood Reporter, что она была одной из трех актрис, включая Галь Гадот, которые прошли последний раунд прослушиваний на роль Чудо-женщины. Ольга добавила, что и она, и Гадот также пробовались на роль Камиллы Монтес в “Кванте милосердия” (2008), которая в итоге досталась Куриленко.

На создание костюма Бэтмена ушло около восьми месяцев. Для этого было оцифровано тело Бена Аффлека, а затем изготовлены манекен и гипсовая модель доспехов. И только после этого появилась непосредственно одежда с пластичными формами, которые позволили Аффлеку двигаться без особых затруднений.