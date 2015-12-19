Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Волшебники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мифика: Некромант Мифика: Некромант
Киноафиша Фильмы Мифика: Некромант
Mythica: The Necromancer

Мифика: Некромант, 2015

2015 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Марек - храбрая девушка, живущая в волшебной стране, где правят темные силы, создающие вечную пустоту и хаос. Здесь царит атмосфера самого опасного вида черного колдовства – некромантии. Страшным даром владеет и главная героиня, но она не желает подчиняться злу и хочет использовать свой талант для благих целей. Колдун Зорлак преследует цель собрать части древнего артефакта и соединить их, чтобы создать огромное войско оживших мертвецов. Марек объединяет усилия с Годжином Паем, чтобы противостоять злобному персонажу и предотвратить трагедию всемирного масштаба.

  • Повествование о некроманте – третья часть фэнтезийной франшизы.
  • Деньги, необходимые для съемок, создатели собрали с помощью краундфандинговой биржи. Это второй успешный проект в серии, финансирование которого обеспечил Kickstarter.
  • Кевин Сорбо, исполнивший роль Пая, известен по работам в фильмах «Знакомство со спартанцами» и «Холостяк Гарри». Актер тепло отзывается о съемках в «Мифике», называя ее важной страницей в своей карьере.
  • Как и для предыдущих частей франшизы, сценарий создавал Джейсон Фоллер, а главную роль по-прежнему исполнила Мелани Стоун.

Молодая волшебница Марек, рожденная с темной способностью к некромантии, учится использовать во благо ту силу, которая способна погубить её саму. Вместе с друзьями она пытается помешать злодейским планам Тёмного Властелина.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 26 августа 2016
Премьера в мире 19 декабря 2015
Возраст 16+
Режиссер
А. Тодд Смит
В ролях
Джейк Стормоен
Мелани Стоун
Мелани Стоун
Адам Джонсон
Никки Поснер
Филип Броди
Филип Броди
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мифика: Тёмные времена
Мифика: Тёмные времена (2015)
5.5
Мифика: Стальная корона
Мифика: Стальная корона (2016)
5.5
Мифика: Задание для героев
Мифика: Задание для героев (2014)
5.8
Мифика. Богоубийца
Мифика. Богоубийца (2016)
5.5
Фильм находится в подборках
Фильмы про магию Фильмы про магию
Постер фильма Мифика: Некромант 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация
2021, Корея, боевик, драма, триллер
Я буду жить
Я буду жить
2021, Россия, драма, комедия, мелодрама
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Приложение киноафиши