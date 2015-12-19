Мифика: Некромант, 2015

Марек - храбрая девушка, живущая в волшебной стране, где правят темные силы, создающие вечную пустоту и хаос. Здесь царит атмосфера самого опасного вида черного колдовства – некромантии. Страшным даром владеет и главная героиня, но она не желает подчиняться злу и хочет использовать свой талант для благих целей. Колдун Зорлак преследует цель собрать части древнего артефакта и соединить их, чтобы создать огромное войско оживших мертвецов. Марек объединяет усилия с Годжином Паем, чтобы противостоять злобному персонажу и предотвратить трагедию всемирного масштаба.