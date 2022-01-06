Дочь короля, 2022

Людовика XIV сыграл Пирс Броснан, запомнившийся мировому зрителю по роли Агента 007.

В смелую принцессу перевоплотилась Кая Скоделарио, с которой зрители знакомы по образу Карины Смит-Барбоссы из картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Храброго моряка Ива де ла Круа исполнил Бенджамин Уокер – муж Каи Скоделарио. Актеры сыграли свадьбу в 2015 году, через год у них родился первенец, а 8 января 2022 года – дочь.

Фильм начали снимать еще в 2014 году, но мировая премьера состоялась только 21 января 2022 года. Съемки проходили в двух странах – во Франции, в Версале, и в Австралии.

Картина снята по мотивам книги американской писательницы Вонды Макинтайр «Луна и Солнце».