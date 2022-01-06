Дочь короля, 2022

Людовика XIV сыграл Пирс Броснан, запомнившийся мировому зрителю по роли Агента 007.
В смелую принцессу перевоплотилась Кая Скоделарио, с которой зрители знакомы по образу Карины Смит-Барбоссы из картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Храброго моряка Ива де ла Круа исполнил Бенджамин Уокер – муж Каи Скоделарио. Актеры сыграли свадьбу в 2015 году, через год у них родился первенец, а 8 января 2022 года – дочь.
Фильм начали снимать еще в 2014 году, но мировая премьера состоялась только 21 января 2022 года. Съемки проходили в двух странах – во Франции, в Версале, и в Австралии.
Картина снята по мотивам книги американской писательницы Вонды Макинтайр «Луна и Солнце».
Сюжет фильма рассказывает о «Короле-солнце» Людовике XIV, который решил, что должен жить вечно. Некий колдун рассказал королю, что для получения эликсира вечной жизни нужно добыть настоящую русалку. Король отправляет на поиски сирены толпу авантюристов. Но на пути безумных планов встают двое — страж русалки и 18-летняя дочь Людовика, весьма непокорная принцесса.