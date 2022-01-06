Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дочь короля Дочь короля
Киноафиша Фильмы Дочь короля
The King's Daughter

Дочь короля, 2022

2022 / США
8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 18
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

Людовика XIV сыграл Пирс Броснан, запомнившийся мировому зрителю по роли Агента 007.

В смелую принцессу перевоплотилась Кая Скоделарио, с которой зрители знакомы по образу Карины Смит-Барбоссы из картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Храброго моряка Ива де ла Круа исполнил Бенджамин Уокер – муж Каи Скоделарио. Актеры сыграли свадьбу в 2015 году, через год у них родился первенец, а 8 января 2022 года – дочь.

Фильм начали снимать еще в 2014 году, но мировая премьера состоялась только 21 января 2022 года. Съемки проходили в двух странах – во Франции, в Версале, и в Австралии.

Картина снята по мотивам книги американской писательницы Вонды Макинтайр «Луна и Солнце».

Сюжет фильма рассказывает о «Короле-солнце» Людовике XIV, который решил, что должен жить вечно. Некий колдун рассказал королю, что для получения эликсира вечной жизни нужно добыть настоящую русалку. Король отправляет на поиски сирены толпу авантюристов. Но на пути безумных планов встают двое — страж русалки и 18-летняя дочь Людовика, весьма непокорная принцесса.

8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 11 августа 2022
Премьера онлайн 6 января 2022
Премьера в мире 6 января 2022
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Шон МакНамара
Шон МакНамара
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Бинбин Фань
Бинбин Фань
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь короля 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Принцесса Кая Скоделарио заводит дружбу с русалкой в трейлере фильма «Дочь короля» Фильм был снят еще в 2014 году.
Написать
9 декабря 2021 11:22
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши