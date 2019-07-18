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Постер мультфильма Сияющая звезда
7.8
Сияющая звезда - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Сияющая звезда
7.8

Сияющая звезда

, 2022
Geukjangpan syainingseuta: saeroun runakwonui tansaeng!
Южная Корея / анимация, фэнтези, мюзикл / 18+
Анимационное фэнтези о конкурсе талантов и амбициозных участницах
Трейлеры
Постер мультфильма Сияющая звезда
7.8
Сияющая звезда - Дублированный трейлер
Сияющая звезда  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Мультфильм создан в популярном для подростков стиле аниме. Культура переживает новое рождение, поэтому авторы пробуют разные форматы и создают новые и интересные сюжеты.

Поклонники оригинального сериала оценят мультипликационную адаптацию. Проект не уступает одноименному прототипу: у каждого героя уникальный костюм, манера исполнения, характер и движения. Несмотря на 2D-анимацию, картинка выглядит яркой и живой.

История актуальна в эпоху цифровой реальности. Герои соревнуются в мастерстве в погоне за лайками и просмотрами. Они производят новые стили, нестандартный контент, чтобы понравиться зрителям и получить главный титул.

Мультфильм учит взаимовыручке и работе в команде, так как без этого по сюжету нельзя ничего добиться. По задумке авторов, талант – это лишь половина победы, а главная награда достанется тому, кто сможет проявить себя во всех сферах.

Проект состоит из концертных выступлений, которые созданы максимально приближенными к реальным. Участники создают настоящие шоу со спецэффектами, нарядами и музыкальными сюрпризами, в том числе песен любимых корейских исполнителей.

Мультфильм снят по мотивам одноименного корейского сериала, при этом сюжет анимации является полностью оригинальным. Он стал легендой на южнокорейском телевидении, а суммарное количество просмотров проекта превысило 2 миллиарда. Проект стал дебютным в карьере художника-постановщика Пака Иль-хо.

Шоу стало первым, снятым в стиле k-pop. В нем присутствуют живые концертные номера, созданные при участии актеров. Их реальные движения перевели в компьютерную анимацию, чтобы не упустить ни одной детали.

В мультфильме звучат треки популярных корейских исполнителей EXO, Runa, Red Velvet и других. Также специально для мультфильма были созданы оригинальные музыкальные произведения под названиями «Беги», «Мечтай», «Сияющая звезда».

Несмотря на сложные постановки номеров при помощи настоящих актеров, основная анимация сделана в формате 2D.

Новое шоу талантов «Лунная королева» собирает яркие коллективы, чтобы выявить самых талантливых участниц. Для победы нужно собрать миллион лайков, выступая в коллективах на разнообразных сценах. Больше всего выделяется амбициозная Гера, чья мама уже получала титул Лунной королевы. Гера отлично танцует и поёт, но плохо ладит с участниками группы. Сможет ли она добиться успеха или титул достанется другой участнице?

В ролях

Чон Хе-вон
Hera
Ом Сан-хён
Хон Со-ён
Щин Ён-у
Ли Мён-хо
Chae Nara
Шеннон Чан-Кент
Nara
Lee Jihyeon
Girl
Lee Jihyeon
Girl
Lee Jihyeon
Girl
Диана Вонг
Yena
Park Rina
Yoon Cia
Режиссер Пак Иль-хо
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 18 июля 2019
Дата выхода
12 мая 2022 Россия Кинологистика 6+
12 мая 2022 Казахстан 6+
18 июля 2019 Южная Корея

Где посмотреть фильм

START
Сборы в мире $107 869
Производство Maro Studio
Другие названия
Shining Star: The Birth of New Luna-Queen, Shining Star: Học Viện Idol, Сияющая звезда, Shining Star: Saeroun Luna-Queen-ui Tansaeng!, Shining Star Lunar Queen, Geukjangpan syainingseuta: saeroun runakwonui tansaeng!, Shining Star: La naissance d'une nouvelle reine Luna

Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 11 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 мая 2022

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Сияющая звезда - Дублированный трейлер
Сияющая звезда Дублированный трейлер
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Наша рецензия

K-pop в 3D!
K-pop в 3D! Взгляд останавливается на ярких глазах героинь на постере, который больше похож на японскую мультипликацию, поэтому некоторых может удивить упоминание Южной Кореи как страны производства. В действительности аниме-стилистика давно перешла границы одного государства, хотя все равно принято считать аутентичной и настоящей только японскую. Корейцы давно уже нашли свою нишу в поп-музыке, дорамах и кино, поэтому с мультипликацией они не особо пытаются соревноваться. Даже Netflix признает, что их…

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