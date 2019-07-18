Сияющая звезда, 2022

Мультфильм создан в популярном для подростков стиле аниме. Культура переживает новое рождение, поэтому авторы пробуют разные форматы и создают новые и интересные сюжеты.
Поклонники оригинального сериала оценят мультипликационную адаптацию. Проект не уступает одноименному прототипу: у каждого героя уникальный костюм, манера исполнения, характер и движения. Несмотря на 2D-анимацию, картинка выглядит яркой и живой.
История актуальна в эпоху цифровой реальности. Герои соревнуются в мастерстве в погоне за лайками и просмотрами. Они производят новые стили, нестандартный контент, чтобы понравиться зрителям и получить главный титул.
Мультфильм учит взаимовыручке и работе в команде, так как без этого по сюжету нельзя ничего добиться. По задумке авторов, талант – это лишь половина победы, а главная награда достанется тому, кто сможет проявить себя во всех сферах.
Проект состоит из концертных выступлений, которые созданы максимально приближенными к реальным. Участники создают настоящие шоу со спецэффектами, нарядами и музыкальными сюрпризами, в том числе песен любимых корейских исполнителей.
Мультфильм снят по мотивам одноименного корейского сериала, при этом сюжет анимации является полностью оригинальным. Он стал легендой на южнокорейском телевидении, а суммарное количество просмотров проекта превысило 2 миллиарда. Проект стал дебютным в карьере художника-постановщика Пака Иль-хо.
Шоу стало первым, снятым в стиле k-pop. В нем присутствуют живые концертные номера, созданные при участии актеров. Их реальные движения перевели в компьютерную анимацию, чтобы не упустить ни одной детали.
В мультфильме звучат треки популярных корейских исполнителей EXO, Runa, Red Velvet и других. Также специально для мультфильма были созданы оригинальные музыкальные произведения под названиями «Беги», «Мечтай», «Сияющая звезда».
Несмотря на сложные постановки номеров при помощи настоящих актеров, основная анимация сделана в формате 2D.
Новое шоу талантов «Лунная королева» собирает яркие коллективы, чтобы выявить самых талантливых участниц. Для победы нужно собрать миллион лайков, выступая в коллективах на разнообразных сценах. Больше всего выделяется амбициозная Гера, чья мама уже получала титул Лунной королевы. Гера отлично танцует и поёт, но плохо ладит с участниками группы. Сможет ли она добиться успеха или титул достанется другой участнице?
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