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Сияющая звезда Сияющая звезда
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Geukjangpan syainingseuta: saeroun runakwonui tansaeng!

Сияющая звезда, 2022

2022 / Корея
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Анимационное фэнтези о конкурсе талантов и амбициозных участницах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм создан в популярном для подростков стиле аниме. Культура переживает новое рождение, поэтому авторы пробуют разные форматы и создают новые и интересные сюжеты.

Поклонники оригинального сериала оценят мультипликационную адаптацию. Проект не уступает одноименному прототипу: у каждого героя уникальный костюм, манера исполнения, характер и движения. Несмотря на 2D-анимацию, картинка выглядит яркой и живой.

История актуальна в эпоху цифровой реальности. Герои соревнуются в мастерстве в погоне за лайками и просмотрами. Они производят новые стили, нестандартный контент, чтобы понравиться зрителям и получить главный титул.

Мультфильм учит взаимовыручке и работе в команде, так как без этого по сюжету нельзя ничего добиться. По задумке авторов, талант – это лишь половина победы, а главная награда достанется тому, кто сможет проявить себя во всех сферах.

Проект состоит из концертных выступлений, которые созданы максимально приближенными к реальным. Участники создают настоящие шоу со спецэффектами, нарядами и музыкальными сюрпризами, в том числе песен любимых корейских исполнителей.

Мультфильм снят по мотивам одноименного корейского сериала, при этом сюжет анимации является полностью оригинальным. Он стал легендой на южнокорейском телевидении, а суммарное количество просмотров проекта превысило 2 миллиарда. Проект стал дебютным в карьере художника-постановщика Пака Иль-хо.

Шоу стало первым, снятым в стиле k-pop. В нем присутствуют живые концертные номера, созданные при участии актеров. Их реальные движения перевели в компьютерную анимацию, чтобы не упустить ни одной детали.

В мультфильме звучат треки популярных корейских исполнителей EXO, Runa, Red Velvet и других. Также специально для мультфильма были созданы оригинальные музыкальные произведения под названиями «Беги», «Мечтай», «Сияющая звезда».

Несмотря на сложные постановки номеров при помощи настоящих актеров, основная анимация сделана в формате 2D.

Новое шоу талантов «Лунная королева» собирает яркие коллективы, чтобы выявить самых талантливых участниц. Для победы нужно собрать миллион лайков, выступая в коллективах на разнообразных сценах. Больше всего выделяется амбициозная Гера, чья мама уже получала титул Лунной королевы. Гера отлично танцует и поёт, но плохо ладит с участниками группы. Сможет ли она добиться успеха или титул достанется другой участнице?

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 12 мая 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Пак Иль-хо
В ролях
Чон Хе-вон
Ом Сан-хён
Хон Со-ён
Щин Ён-у
Ли Мён-хо
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Сияющая звезда 3 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Взгляд останавливается на ярких глазах героинь на постере, который больше похож на японскую мультипликацию, поэтому некоторых может удивить упоминание Южной Кореи как страны производства. В действительности аниме-стилистика давно перешла границы одного государства, хотя все равно принято считать аутентичной и настоящей только японскую. Корейцы давно уже нашли свою нишу в поп-музыке, дорамах и кино, поэтому с мультипликацией они не особо пытаются соревноваться. Даже Netflix признает, что их…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Амбициозная школьница участвует в грандиозном конкурсе талантов в трейлере мультфильма «Сияющая звезда» Очаровательный фэнтезийный мюзикл для всей семьи.
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14 апреля 2022 09:44
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