Сияющая звезда, 2022

Мультфильм создан в популярном для подростков стиле аниме. Культура переживает новое рождение, поэтому авторы пробуют разные форматы и создают новые и интересные сюжеты.

Поклонники оригинального сериала оценят мультипликационную адаптацию. Проект не уступает одноименному прототипу: у каждого героя уникальный костюм, манера исполнения, характер и движения. Несмотря на 2D-анимацию, картинка выглядит яркой и живой.

История актуальна в эпоху цифровой реальности. Герои соревнуются в мастерстве в погоне за лайками и просмотрами. Они производят новые стили, нестандартный контент, чтобы понравиться зрителям и получить главный титул.

Мультфильм учит взаимовыручке и работе в команде, так как без этого по сюжету нельзя ничего добиться. По задумке авторов, талант – это лишь половина победы, а главная награда достанется тому, кто сможет проявить себя во всех сферах.

Проект состоит из концертных выступлений, которые созданы максимально приближенными к реальным. Участники создают настоящие шоу со спецэффектами, нарядами и музыкальными сюрпризами, в том числе песен любимых корейских исполнителей.