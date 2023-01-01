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Утиные истории: Заветная лампа Утиные истории: Заветная лампа
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DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp

Утиные истории: Заветная лампа, 1990

1990 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Знаменитый миллиардер Скрудж Макдак, его глуповатый пилот Зигзаг Маккряк и его племянники Хьюи, Дьюи и Луи вместе с Понкой прибывают в Северную Африку, в Египет, где Скрудж находит потерянное сокровище Колли-Бабы. Скрудж не знал о том, что среди сокровищ находится волшебная лампа, в которой заключен древний джинн. Пока его племянники развлекаются, исполняя свои желания, на след героев выходит жаждущий власти колдун по имени Мурлок и его подручный воришка Дижон. Смогут ли Скрудж и его семья спасти мир от власти Мурлока, спрятав джинна?

  • Это был первый фильм Disney, выпущенный в кинотеатры, который был анимирован не Feature Animation, а Television Animation. Это объясняет заметную разницу в качестве между этим мультфильмом и другими релизами Disney того времени. 
  • Персонаж Понки основан на племянницах Дейзи Дак: Эйприл, Мэй и Джун. В конце концов, в мультфильме «Утиные истории: Перезагрузка» выяснится, что на самом деле Понка и есть Эйприл.
  • Алан Янг шутил, что, учитывая, что в мультфильме рассказывается история об охоте за сокровищами, в нем он ближе всего подобрался к заветной роли Индианы Джонса.
  • Сюжет, в котором Скрудж находит и откапывает пирамиду из песка, взят из рассказа Карла Баркса «Схема пирамиды» из комиксов о приключениях Скруджа.

Скрудж МакДак и его семейство отправляется на поиски легендарных сокровищ Колли Бабы, которые были сокрыты века назад среди песков египетской пустыни. Скрудж никогда не упустит шанс приумножить свое благосостояние, но на древнее золото есть еще один претендент – коварный волшебник Мерлок, который будет всячески мешать своим конкурентам.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1990
Премьера онлайн 3 января 1991
Премьера в мире 3 августа 1990
Возраст 6+
Режиссер
Боб Хэчкок
В ролях
Алан Янг
Алан Янг
Расси Тейлор
Ричард Либертини
Теренс МакГоверн
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Утиные истории: Заветная лампа
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