Утиные истории: Заветная лампа, 1990

Знаменитый миллиардер Скрудж Макдак, его глуповатый пилот Зигзаг Маккряк и его племянники Хьюи, Дьюи и Луи вместе с Понкой прибывают в Северную Африку, в Египет, где Скрудж находит потерянное сокровище Колли-Бабы. Скрудж не знал о том, что среди сокровищ находится волшебная лампа, в которой заключен древний джинн. Пока его племянники развлекаются, исполняя свои желания, на след героев выходит жаждущий власти колдун по имени Мурлок и его подручный воришка Дижон. Смогут ли Скрудж и его семья спасти мир от власти Мурлока, спрятав джинна?