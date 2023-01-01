Утиные истории: Заветная лампа, 1990

Знаменитый миллиардер Скрудж Макдак, его глуповатый пилот Зигзаг Маккряк и его племянники Хьюи, Дьюи и Луи вместе с Понкой прибывают в Северную Африку, в Египет, где Скрудж находит потерянное сокровище Колли-Бабы. Скрудж не знал о том, что среди сокровищ находится волшебная лампа, в которой заключен древний джинн. Пока его племянники развлекаются, исполняя свои желания, на след героев выходит жаждущий власти колдун по имени Мурлок и его подручный воришка Дижон. Смогут ли Скрудж и его семья спасти мир от власти Мурлока, спрятав джинна?
Скрудж МакДак и его семейство отправляется на поиски легендарных сокровищ Колли Бабы, которые были сокрыты века назад среди песков египетской пустыни. Скрудж никогда не упустит шанс приумножить свое благосостояние, но на древнее золото есть еще один претендент – коварный волшебник Мерлок, который будет всячески мешать своим конкурентам.