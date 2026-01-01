Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Волшебник Земноморья

Волшебник Земноморья

Earthsea 18+
О фильме

Приключенческий фильм «Волшебник Земноморья» рассказывает о невероятных событиях в далекой волшебной стране. Приключения юного волшебника по имени Гед, которому предстояло спасти свою милую родину от множества обрушившихся на нее несчастий, начались с того, что хранившийся в священных гробницах амулет Мира, который был залогом равновесия между людьми и драконами, раскололся. Коварные приспешники темных сил тут же похитили одну из частей амулета в надежде воплотить в жизнь древнее проклятие. Исчезновение одной половины амулета ставит под угрозу хрупкий мир в волшебном царстве Земноморья. Теперь жители страны могут быть порабощены могущественными силами тьмы. Юный маг Гед вступит в схватку с драконами и злыми чародеями, и орудием его станут не только заклинания и чудесные превращения, но и меч. На пути к справедливости и гармонии в стране, волшебнику придется потягаться силами с самыми могущественными чародеями. 

Страна США
Продолжительность 2 часа 52 минуты
Год выпуска 2004
Производство The Sci-Fi Channel, Bender Brown Productions, Hallmark Entertainment
Другие названия
Earthsea, A Terra, Čaroděj Zeměmoří, Čarodej Zememoria, Earthsea - Die Saga von Erdsee, Földtenger kalandorai, La leyenda de Terramar, La prophétie du sorcier, Legend of Earthsea, Meremaa, O Labirinto dos Dragões, O Poder das Trevas, O thrylos tou mythikou vasileiou, Terremer - la prophétie du sorcier, Terremer: La prophétie du sorcier, Trollkarlen från Övärlden, Ziemiomorze, Γαιοθάλασσα, Ο θρύλος του μυθικού βασιλείου, Ο θρύλος του φυλαχτού, Волшебник Земноморья, Землемория, Земљоморје, Чаклун Земномор'я, ゲド〜戦いのはじまり〜
Режиссер
Роберт Либерман
В ролях
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Волшебник Земноморья - смотреть в онлайн-кинотеатре

Волшебник Земноморья

