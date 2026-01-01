Приключенческий фильм «Волшебник Земноморья» рассказывает о невероятных событиях в далекой волшебной стране. Приключения юного волшебника по имени Гед, которому предстояло спасти свою милую родину от множества обрушившихся на нее несчастий, начались с того, что хранившийся в священных гробницах амулет Мира, который был залогом равновесия между людьми и драконами, раскололся. Коварные приспешники темных сил тут же похитили одну из частей амулета в надежде воплотить в жизнь древнее проклятие. Исчезновение одной половины амулета ставит под угрозу хрупкий мир в волшебном царстве Земноморья. Теперь жители страны могут быть порабощены могущественными силами тьмы. Юный маг Гед вступит в схватку с драконами и злыми чародеями, и орудием его станут не только заклинания и чудесные превращения, но и меч. На пути к справедливости и гармонии в стране, волшебнику придется потягаться силами с самыми могущественными чародеями.