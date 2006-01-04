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Постер фильма Лорд Вор
6.2
Киноафиша Фильмы Лорд Вор
6.2

Лорд Вор

, 2006
The Thief Lord
Люксембург, Великобритания, Германия / приключения, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Лорд Вор
6.2

О фильме

После смерти матери, два брата Боу и Поп сбегают от своей злобной тетки, которая хочет разлучить их, в Венецию — город, который очень любила их покойная мама. Здесь братья знакомятся с большой компанией беспризорников под предводительством лихого парня по прозвищу Лорд-Вор, который вовлекает новичков в заманчивую и опасную жизнь, скрывающуюся за прекрасными фасадами старинных венецианских особняков. Братьев ждут невероятные приключения, неразрешимые загадки и страшные тайны, и, конечно же, новые друзья…

В ролях

Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Prosper
Джаспер Харрис
Bo
Элис Коннор
Hornet
Джим Картер
Джим Картер
Victor
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Кэрол Бойд
Esther Hartlieb
Боб Гуди
Max Hartlieb
Малкольм Тернер
Chemist
Ролло Викс
Scipio
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Riccio
Lathaniel Dyer
Mosca
Режиссер Рихард Клаус
Сценарист Daniel Musgrave, Рихард Клаус, Корнелия Функе
Композитор Найджел Кларк, Майкл Ксани-Уиллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Люксембург / Великобритания / Германия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 5 января 2006
Премьера в мире 4 января 2006
Дата выхода
5 января 2006 Россия 6+
25 мая 2006 Великобритания
4 января 2006 Германия
5 января 2006 Казахстан
14 марта 2006 США
5 января 2006 Украина
1 ноября 2012 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $5 141 916
Производство Thema Production, Comet Film Produktion GmbH, Delux Productions
Другие названия
The Thief Lord, Gospodar lopova, El príncep dels lladres, El príncipe de los ladrones, Herr der Diebe, Hırsız Kral, Il re dei Ladri, Król zlodziei, Le Voleur de Venise, O arhontas ton liston, O Senhor dos Ladrões, Rosvoruhtinas, Tjuvarnas herre, Tolvajok hercege, Tyvenes herre, Złodziejaszki, Ο άρχοντας των ληστών, Кралят на крадците, Лорд-Вор, 妙手小賊王

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Цитаты

Riccio Видишь ли, это был не наш Сцип.
Prosper Это был он.
Bo А его папаша — гадина.
Riccio О чем ты говоришь? У Сципа нет отца.
Prosper Почему бы тебе не представиться лично?

Отзывы о фильме

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