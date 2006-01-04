После смерти матери, два брата Боу и Поп сбегают от своей злобной тетки, которая хочет разлучить их, в Венецию — город, который очень любила их покойная мама. Здесь братья знакомятся с большой компанией беспризорников под предводительством лихого парня по прозвищу Лорд-Вор, который вовлекает новичков в заманчивую и опасную жизнь, скрывающуюся за прекрасными фасадами старинных венецианских особняков. Братьев ждут невероятные приключения, неразрешимые загадки и страшные тайны, и, конечно же, новые друзья…
|5 января 2006
|Россия
|6+
|25 мая 2006
|Великобритания
|4 января 2006
|Германия
|5 января 2006
|Казахстан
|14 марта 2006
|США
|5 января 2006
|Украина
|1 ноября 2012
|Франция