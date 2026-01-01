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Постер фильма Санаторий под Клепсидрой
7.5
Киноафиша Фильмы Санаторий под Клепсидрой
7.5

Санаторий под Клепсидрой

, 1973
Sanatorium pod klepsydra
Польша / драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Санаторий под Клепсидрой
7.5

О фильме

Человек направляется в санаторий, где при смерти находится его отец. Директор этого странного заведения объясняет ему, что в зависимости от относительности времени, в котором существуют пациенты, его отец мертв для всех остальных, но не для тех, кто находится здесь…

В ролях

Ян Новицкий
Józef
Тадеуш Кондрат
Jakub - Józef's father
Ирена Орска
Józef's mother
Галина Ковальска
Adela
Густав Холоубек
Dr. Gotard
Мечислав Войт
Слепой дирижёр
Божена Адамек
Bianka
Людвик Бенуа
Szloma
Henryk Boukolowski
Fireman
Seweryn Dalecki
Teodor
Режиссер Войцех Хас
Сценарист Войцех Хас, Бруно Шульц
Композитор Ежи Ян Максымюк, Jerzy Maksymiuk
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 24 мая 1973
Дата выхода
12 декабря 1973 Польша
21 мая 1975 Франция
Производство Zespól Filmowy "Silesia"
Другие названия
Sanatorium pod Klepsydra, The Hourglass Sanatorium, Das Sanatorium zur Todesanzeige, The Sandglass, Das Sanatorium zur Sanduhr, El sanatorio de la Clepsidra, La Clepsydre, La clessidra, O Sanatório da Clepsidra, Sanatorijum kod peščanog sata, Sanatório Clepsidra, Sanatorium pod klepsydrą, Sanatorium Timglaset, The Hourglass, Το σανατόριο της κλεψύδρας, Санаторий 'Под клепсидрой', Санаторій під клепсидрою, 모래시계 요양원, 砂時計（1973）, O Sanatório de Clepsidra, 砂制时镜下的疗养院, Liivakella sanatoorium, Sanatorija pie klepsidras, Sanatorijas zem klepsidras, Санаторий Под клепсидрой, Het zandlopersanatorium, Kum Saati Sanatoryumu, Санаториум под клепсидра, آسایشگاه ساعت‌شنی, Sanatorija "Zem smilšu pulksteņa", Sanatoriul timpului

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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