Человек направляется в санаторий, где при смерти находится его отец. Директор этого странного заведения объясняет ему, что в зависимости от относительности времени, в котором существуют пациенты, его отец мертв для всех остальных, но не для тех, кто находится здесь…
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Рейтинг фильма
7.5
Оцените14 голосов
7.4IMDb
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Цитаты
Слепой дирижёрЕсть вещи, которые не могут случиться полностью. Они слишком велики, чтобы уместиться в событии, и слишком чудесны. Они лишь пытаются случиться.
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