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Два капитана 2
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Два капитана 2, 1992

1992 / Россия / Германия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Абсурдисткая комедия Сергея Дебежева, ставшая одним из шедевров интеллектуального кино начала 90-х, во многом благодаря участю в проекте Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова. Фильм проливает свет на ряд фактов и событий, определивших ход истории ХХ века. В их числе: метафизическая роль белых марокканских карликов в Первой Мировой войне, опыты доктора Фаркса по достижению оргазма у неживой материи, судьба кокаиновых поставок для большевистской верхушки в 1918 году, серия природных катаклизмов после появления в небе второго Солнца...

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 30 мая 1992
Премьера в мире 30 мая 1992
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Дебижев
В ролях
Борис Гребенщиков
Сергей Курехин
Михаил Файнштейн-Васильев
Андрей Романов
Сергей "Африка" Бугаев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Два капитана 2 1 постер
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