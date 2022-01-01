Два капитана 2, 1992

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о выходе в прокат О фильме Абсурдисткая комедия Сергея Дебежева, ставшая одним из шедевров интеллектуального кино начала 90-х, во многом благодаря участю в проекте Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова. Фильм проливает свет на ряд фактов и событий, определивших ход истории ХХ века. В их числе: метафизическая роль белых марокканских карликов в Первой Мировой войне, опыты доктора Фаркса по достижению оргазма у неживой материи, судьба кокаиновых поставок для большевистской верхушки в 1918 году, серия природных катаклизмов после появления в небе второго Солнца... Развернуть 6.7 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 5 минут Год выпуска 1992 Премьера в России 30 мая 1992 Премьера в мире 30 мая 1992 Возраст 16+ Режиссер Сергей Дебижев В ролях Борис Гребенщиков Сергей Курехин Михаил Файнштейн-Васильев Андрей Романов Сергей "Африка" Бугаев Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Скоро все кончится (2017) 6 Нежный возраст (2000) 7.2 Воскресный папа (1986) 7.0833335 1 постер

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