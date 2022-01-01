Два капитана 2, 1992

Абсурдисткая комедия Сергея Дебежева, ставшая одним из шедевров интеллектуального кино начала 90-х, во многом благодаря участю в проекте Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова. Фильм проливает свет на ряд фактов и событий, определивших ход истории ХХ века. В их числе: метафизическая роль белых марокканских карликов в Первой Мировой войне, опыты доктора Фаркса по достижению оргазма у неживой материи, судьба кокаиновых поставок для большевистской верхушки в 1918 году, серия природных катаклизмов после появления в небе второго Солнца...