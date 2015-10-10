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Волшебная река
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Kothanodi

Волшебная река, 2015

2015 / Индия
7.8 Оцените
13 голосов
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О фильме

В основу фильма положены ассамские народные сказки. Однажды страдающая шизофренией Снири задумала убить свою приемную дочь, пока муж уехал по делам. Муж Девинатх встречает женщину по имени Кетеки, у которой вместо ребенка рождается слоновье яблочко, и это яблочко повсюду катится за ней. Девинатх решает разгадать тайну слоновьего яблочка. Тем временем в другой деревне богатая Дхонешвари выдает свою дочь замуж за питона. Последствия этой свадьбы для девушки будут плачевны. Параллельно с развитием событий в этих трех историях, еще одна женщина, Малатаи, пытается спасти младенца от рук своего мужа Поная и его дяди, которые уже принесли в жертву троих детей.

7.8 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 10 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Бхаскар Хазарика
В ролях
Сима Бисвас
Сима Бисвас
Адиль Хуссэйн
Адиль Хуссэйн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебная река 1 постер
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