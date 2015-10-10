Волшебная река, 2015

В основу фильма положены ассамские народные сказки. Однажды страдающая шизофренией Снири задумала убить свою приемную дочь, пока муж уехал по делам. Муж Девинатх встречает женщину по имени Кетеки, у которой вместо ребенка рождается слоновье яблочко, и это яблочко повсюду катится за ней. Девинатх решает разгадать тайну слоновьего яблочка. Тем временем в другой деревне богатая Дхонешвари выдает свою дочь замуж за питона. Последствия этой свадьбы для девушки будут плачевны. Параллельно с развитием событий в этих трех историях, еще одна женщина, Малатаи, пытается спасти младенца от рук своего мужа Поная и его дяди, которые уже принесли в жертву троих детей.