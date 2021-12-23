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Последний Богатырь: Посланник Тьмы Последний Богатырь: Посланник Тьмы
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы, 2021

2021 / Россия
8.2 Оцените
271 голос Рейтинг IMDb: 5.5
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Третья часть семейного фэнтези о богатыре Иване и Василисе Прекрасной
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Российский приключенческий фильм от режиссёра Дмитрия Дьяченко, который является продолжением картины «Последний богатырь: Корень зла», а также третьей частью одноименной франшизы.

Всеми любимые герои этой серии кинокартин – Иван, Варвара, Баба-Яга, Василиса и другие – возвращаются на экраны, чтобы в очередной раз оказаться в центре невероятных приключений.

История главного героя началась в Москве, где он притворялся экстрасенсом и втирался в доверие к состоятельным людям. Однако, когда одна из его уловок пошла не по плану, парню пришлось как можно скорее спасаться бегством, что впоследствии и привело героя в сказочное место под названием Белогорье. Во второй части фильма действие разворачивалось все в том же дивном поселении и открывало зрителям другие стороны волшебного мира. «Последний богатырь: Корень зла» повествует о том, как именно возникло древнее зло. Иван вместе с богатырями проходил многочисленные испытания, чтобы защитить Русь от темных сил.

В третьей части истории персонажи перенесутся в современную столицу России, где сказочным созданиям предстоит привыкать к чуждому для них миру. Также в фильме появляется новый герой – Жар-птица, чья необычная история, связанная с жестоким Кощеем, заставляет ее сбежать из Белогорья в Москву.

Если первая картина рассказывала о силе дружбе и своем месте в этом мире, вторая – о синдроме самозванца, то третья часть поведает о том, что такое истинное зло и откуда оно берется.

 

 

Картина является продолжением фильма 2020 года «Последний богатырь: Корень зла».

Работа над третьим фильмом франшизы проходил одновременно со съемками второй части. Это первый случай в отечественной киноиндустрии, когда команда трудилась над двумя сиквелами в одно и то же время.

Работа над фильмом проходила в Пермском крае, Сочи, Карелии, Москве и Подмосковье. Для картины был сконструирован маленький город с избушками, дворцом и торговыми лавками.

Съемки завершились до пандемии, за которыми последовали ограничения, поэтому создателям оставалось лишь завершить постпродакшн третьего фильма.

В этой картине появляется новый персонаж – Жар-птица. Сказочного героя сыграл Филипп Киркоров. О том, что артист может сняться в «Последнем богатыре», впервые заговорил сценарист Виталий Шляппо. Известно, что Киркорову для съемок понадобился дублер.

Первая часть трилогии, собрав в прокате более 1,5 миллиарда рублей, стала самым кассовым фильмом 2017 года. Создатели были уверены в успехе и поэтому незамедлительно начали работу над продолжением истории.

Кинокомпания Disney еще несколько лет до выхода первой картины предлагала режиссеру подумать над идеей о приключенческом фильме, который был бы основан на русских легендах и сказаниях. Тогда франшизу намеревались назвать «Меч-кладенец».

Для картины было необходимо использовать достаточно сложный грим. Например, чтобы создать образы таких героев, как Баба-Яга и Кощей Бессмертный, гримерам приходилось работать от трёх до пяти часов.

Роли Ивана и Василисы играют Виктор Хориняк и Мила Сивацкая. Актеры уже снимались вместе в сериале «Гранд».

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

8.2 Оцените
271 голос Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 23 декабря 2021
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
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02:00 от 340 ₽
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Наша рецензия
С событий второй части богатырской франшизы прошлое некоторое время. Враги повержены, но колдунья Галина (Елена Валюшкина) не теряет веру в себя и заключает пакт с силами тьмы, которые посылают ей помощника в лице рыцаря в черных доспехах. Между тем в Белогорье готовится масштабный пир, и никто не ожидает прибытия незваных гостей. Иван и Василиса (Виктор Хориняк и Мила Сивацкая) преодолели все печали и готовятся сыграть свадьбу. Это важный шаг для Ивана, в конце предыдущей части,…
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yurov-dmitrii 2 января 2022, 12:56
Как только появляется Киркоров, пропадает атмосфера волшебства и сказки. Испортили всё его появлением.
yurov-dmitrii 2 января 2022, 12:52
Фильм перестаёт быть интересным, в тот момент когда появляется лицо Киркорова
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Создатели «Последнего богатыря» намерены продолжать франшизу Естественное решение, учитывая кассовый успех имеющихся трех фильмов.
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28 июня 2022 11:02
Российский прокат: на большом экране вновь покажут «Любовь и голуби» и трилогию «Последний богатырь» Также поступила информация, что в середине лета одна из главных голливудских студий может вернуться в Россию.
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13 апреля 2022 13:28
Кинокомпания Sony вслед за Disney прекратила всякую деятельность в России Цифровой релиз «Человека-паука: Нет пути домой» не состоится.
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14 марта 2022 11:38
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«Последний Богатырь: Посланник Тьмы» в кинотеатрах

вт 26
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
02:00 от 340 ₽
Полное расписание и билеты
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