Последний Богатырь: Посланник Тьмы, 2021

Российский приключенческий фильм от режиссёра Дмитрия Дьяченко, который является продолжением картины «Последний богатырь: Корень зла», а также третьей частью одноименной франшизы.
Всеми любимые герои этой серии кинокартин – Иван, Варвара, Баба-Яга, Василиса и другие – возвращаются на экраны, чтобы в очередной раз оказаться в центре невероятных приключений.
История главного героя началась в Москве, где он притворялся экстрасенсом и втирался в доверие к состоятельным людям. Однако, когда одна из его уловок пошла не по плану, парню пришлось как можно скорее спасаться бегством, что впоследствии и привело героя в сказочное место под названием Белогорье. Во второй части фильма действие разворачивалось все в том же дивном поселении и открывало зрителям другие стороны волшебного мира. «Последний богатырь: Корень зла» повествует о том, как именно возникло древнее зло. Иван вместе с богатырями проходил многочисленные испытания, чтобы защитить Русь от темных сил.
В третьей части истории персонажи перенесутся в современную столицу России, где сказочным созданиям предстоит привыкать к чуждому для них миру. Также в фильме появляется новый герой – Жар-птица, чья необычная история, связанная с жестоким Кощеем, заставляет ее сбежать из Белогорья в Москву.
Если первая картина рассказывала о силе дружбе и своем месте в этом мире, вторая – о синдроме самозванца, то третья часть поведает о том, что такое истинное зло и откуда оно берется.
Картина является продолжением фильма 2020 года «Последний богатырь: Корень зла».
Работа над третьим фильмом франшизы проходил одновременно со съемками второй части. Это первый случай в отечественной киноиндустрии, когда команда трудилась над двумя сиквелами в одно и то же время.
Работа над фильмом проходила в Пермском крае, Сочи, Карелии, Москве и Подмосковье. Для картины был сконструирован маленький город с избушками, дворцом и торговыми лавками.
Съемки завершились до пандемии, за которыми последовали ограничения, поэтому создателям оставалось лишь завершить постпродакшн третьего фильма.
В этой картине появляется новый персонаж – Жар-птица. Сказочного героя сыграл Филипп Киркоров. О том, что артист может сняться в «Последнем богатыре», впервые заговорил сценарист Виталий Шляппо. Известно, что Киркорову для съемок понадобился дублер.
Первая часть трилогии, собрав в прокате более 1,5 миллиарда рублей, стала самым кассовым фильмом 2017 года. Создатели были уверены в успехе и поэтому незамедлительно начали работу над продолжением истории.
Кинокомпания Disney еще несколько лет до выхода первой картины предлагала режиссеру подумать над идеей о приключенческом фильме, который был бы основан на русских легендах и сказаниях. Тогда франшизу намеревались назвать «Меч-кладенец».
Для картины было необходимо использовать достаточно сложный грим. Например, чтобы создать образы таких героев, как Баба-Яга и Кощей Бессмертный, гримерам приходилось работать от трёх до пяти часов.
Роли Ивана и Василисы играют Виктор Хориняк и Мила Сивацкая. Актеры уже снимались вместе в сериале «Гранд».
Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.