Последний Богатырь: Посланник Тьмы, 2021

Российский приключенческий фильм от режиссёра Дмитрия Дьяченко, который является продолжением картины «Последний богатырь: Корень зла», а также третьей частью одноименной франшизы.

Всеми любимые герои этой серии кинокартин – Иван, Варвара, Баба-Яга, Василиса и другие – возвращаются на экраны, чтобы в очередной раз оказаться в центре невероятных приключений.

История главного героя началась в Москве, где он притворялся экстрасенсом и втирался в доверие к состоятельным людям. Однако, когда одна из его уловок пошла не по плану, парню пришлось как можно скорее спасаться бегством, что впоследствии и привело героя в сказочное место под названием Белогорье. Во второй части фильма действие разворачивалось все в том же дивном поселении и открывало зрителям другие стороны волшебного мира. «Последний богатырь: Корень зла» повествует о том, как именно возникло древнее зло. Иван вместе с богатырями проходил многочисленные испытания, чтобы защитить Русь от темных сил.

В третьей части истории персонажи перенесутся в современную столицу России, где сказочным созданиям предстоит привыкать к чуждому для них миру. Также в фильме появляется новый герой – Жар-птица, чья необычная история, связанная с жестоким Кощеем, заставляет ее сбежать из Белогорья в Москву.

Если первая картина рассказывала о силе дружбе и своем месте в этом мире, вторая – о синдроме самозванца, то третья часть поведает о том, что такое истинное зло и откуда оно берется.