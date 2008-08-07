Действие происходит в языческой Руси. На заставу Стрижень нападают воины Черного Кудесника, берут в плен князя Изяслава и смертельно ранят его сына Властимира. Но от ран его излечивает Белый Колдун, дочь которого, Настя, влюбляется в главного героя. Излечившись, Властимир обзаводится друзьями, узнает, что отец жив, и отправляется вызволять его из плена. Героям предстоит преодолеть на своем пути немало препятствий, столкнуться с врагами и предателями, выйти с честью из всех передряг и вернуться в Стрижень победителями.
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