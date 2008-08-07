Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Русичи
1 постер
Киноафиша Фильмы Русичи

Русичи

Rusichi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие происходит в языческой Руси. На заставу Стрижень нападают воины Черного Кудесника, берут в плен князя Изяслава и смертельно ранят его сына Властимира. Но от ран его излечивает Белый Колдун, дочь которого, Настя, влюбляется в главного героя. Излечившись, Властимир обзаводится друзьями, узнает, что отец жив, и отправляется вызволять его из плена. Героям предстоит преодолеть на своем пути немало препятствий, столкнуться с врагами и предателями, выйти с честью из всех передряг и вернуться в Стрижень победителями.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 августа 2008
Дата выхода
7 августа 2008 Россия КароПрокат
7 августа 2008 Беларусь
11 сентября 2008 Германия
7 августа 2008 Казахстан
11 сентября 2008 США
7 августа 2008 Украина
Сборы в мире $132 498
Производство Ракурс
Другие названия
Rusichi, Kampf der Barbaren, Древните руси, Русичи
Режиссер
Адель Аль-Хадад
В ролях
Сергей Кудряшов
Кристина Прокопович
Антон Колесников
Сергей Глушко
Сергей Глушко
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Русичи
0.0
Иван Купала (2026)

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше