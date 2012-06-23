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The Amazing Spider-Man

Новый Человек-паук, 2012

2012 / США
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43 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о начале пути знаменитого супергероя. Маленький Питер Паркер остается с дядей и тетей, когда его родители погибают, выполняя секретную миссию. Спустя тринадцать лет мальчик находит папин портфель, где хранятся рабочие записи. Наконец Питеру открывается хоть какая-то информация о работе мамы и папы. Главный герой отправляется в научную лабораторию, чтобы найти Курта Коннорса, изображенного на обнаруженной фотографии. Там его кусает паук, и с тех пор жизнь Паркера полностью меняется…

  • Когда Эндрю Гарфилд, исполнивший главную роль в фильме, надел костюм Спайдермена первый раз, он не смог справиться с эмоциями и заплакал.
  • Выход фильма приурочен к пятидесятилетию персонажа Человека-паука.
  • Устройства для паутины, продемонстрированные в киноленте, основаны на оригинальных комиксах. Суперспособность стрелять паутиной без помощи механизмов появилась у персонажа гораздо позже. 
  • Во время перерывов на съемочной площадке Эндрю Гарфилд гулял по Нью-Йорку в костюме Человека-паука и играл в баскетбол с детьми.
  • Ирфан Хан изначально не заинтересовался проектом, но его дети были в таком восторге, что убедили актера согласиться на роль.

Питер Паркер вынужден жить со страшным секретом. На самом деле он — легендарный герой Человек-Паук, защищающий мир и спокойствие жителей своего родного города, в котором, кстати, снова неспокойно. В результате провалившегося генетического эксперимента профессор физики доктор Курт Коннерс превращается в жуткого Ящера, нагоняющего страх и панику на жителей округи. В то же время на свободе оказывается известный маньяк Клетус Кэсэди, уже подыскивающий себе новую жертву. Так что Питеру Паркеру придётся на время отложить свои личные проблемы в сторону и позволить Человеку-Пауку найти и обезвредить новых врагов.

7.1 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 июля 2012
Премьера онлайн 17 июня 2022
Премьера в мире 23 июня 2012
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Марк Уэбб
Марк Уэбб
В ролях
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Мартин Шин
Мартин Шин
Рис Иванс
Рис Иванс
Иррфан Кхан
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Согласно опросу, проведенному каналом National Geographic, 21 % американцев считают, что нет лучшего средства от инопланетного вторжения, чем Халк. Бэтмену благоволят 12 %, и лишь 8 % готовы положиться на кандидатуру Человека-паука. Конечно, всем им далеко до Барака Обамы, набравшего в ходе параллельного опроса абсолютно недосягаемые 65 %, но даже из этих скромных цифр можно извлечь надлежащие выводы. Бэтмен, и в прежние-то времена весьма далекий от народа, усилиями гениального…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
На экраны выходит "The Amazing Spider-Man" - "Удивительный Человек-Паук" (в российском прокате - "Новый… Читать дальше…
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Ребут серии это хорошо, хотя до Казино Рояля этому фильму далеко.

Фильм по такой теме по определению не должен быть обычным подростковым… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эндрю Гарфилд ответил, готов ли он снова сыграть Человека-паука в новом сольном фильме Поклонники хотят, чтобы у его версии героя тоже была завершенная трилогия.
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10 января 2022 14:05
Фанаты требуют выпуска третьей части «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом Поклонники предлагают кроссовер с Веномом.
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22 декабря 2021 16:03
Том Холланд назвал свои любимые сцены из фильмов о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом Без неожиданностей не обошлось.
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8 декабря 2021 16:56
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