Новый Человек-паук, 2012

Питер Паркер вынужден жить со страшным секретом. На самом деле он — легендарный герой Человек-Паук, защищающий мир и спокойствие жителей своего родного города, в котором, кстати, снова неспокойно. В результате провалившегося генетического эксперимента профессор физики доктор Курт Коннерс превращается в жуткого Ящера, нагоняющего страх и панику на жителей округи. В то же время на свободе оказывается известный маньяк Клетус Кэсэди, уже подыскивающий себе новую жертву. Так что Питеру Паркеру придётся на время отложить свои личные проблемы в сторону и позволить Человеку-Пауку найти и обезвредить новых врагов.