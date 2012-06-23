Новый Человек-паук, 2012

Фильм рассказывает о начале пути знаменитого супергероя. Маленький Питер Паркер остается с дядей и тетей, когда его родители погибают, выполняя секретную миссию. Спустя тринадцать лет мальчик находит папин портфель, где хранятся рабочие записи. Наконец Питеру открывается хоть какая-то информация о работе мамы и папы. Главный герой отправляется в научную лабораторию, чтобы найти Курта Коннорса, изображенного на обнаруженной фотографии. Там его кусает паук, и с тех пор жизнь Паркера полностью меняется…
Питер Паркер вынужден жить со страшным секретом. На самом деле он — легендарный герой Человек-Паук, защищающий мир и спокойствие жителей своего родного города, в котором, кстати, снова неспокойно. В результате провалившегося генетического эксперимента профессор физики доктор Курт Коннерс превращается в жуткого Ящера, нагоняющего страх и панику на жителей округи. В то же время на свободе оказывается известный маньяк Клетус Кэсэди, уже подыскивающий себе новую жертву. Так что Питеру Паркеру придётся на время отложить свои личные проблемы в сторону и позволить Человеку-Пауку найти и обезвредить новых врагов.
Фильм по такой теме по определению не должен быть обычным подростковым… Читать дальше…