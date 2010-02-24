Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний киногерой Последний киногерой
Киноафиша Фильмы Последний киногерой
Last Action Hero

Последний киногерой, 1993

1993 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мальчик по имени Дэнни Мадиган без ума от серии фильмов, главным героем которых является Джек Слейтер. Он уже давно стал завсегдатаем кинотеатра и подружился с пожилым киномехаником Ником. Однажды мужчина дарит Дэнни золотой билет, который, в свою очередь, он получил из рук великого фокусника Гарри Гудини. По словам иллюзиониста, с помощью этого билета можно попасть внутрь любого кинофильма. Проверить это самостоятельно Ник так и не решился, зато Дэнни благодаря заветному билетику оказался в гуще событий любимого боевика и познакомился с Джеком Слейтером. Вскоре они понимают, что главному злодею удалось прорваться в реальный мир, и решают его остановить...

  • Арнольд Шварценеггер лично обратился к музыкантам группы AC/DC с просьбой написать саундтрек к фильму. В итоге группа записала трек Big Gun, возглавивший хит-парад Hot Mainstream Rock Tracks.
  • В сцене, где герои приходят в пункт видеопроката, на полках можно увидеть кассеты с другими фильмами режиссера Джона Мактирнана - “Крепкий орешек” (1988), “Охота за «Красным Октябрем» (1990), “Знахарь” (1992).
  • В фильме снимаются два актера, в разные годы воплотившие образ Антонио Сальери - Ф. Мюррей Абрахам сыграл композитора в фильме “Амадей” (1984), а Иэн Маккеллен - в спектакле по пьесе Питера Шеффера.

Юному киноману Дэнни Мэдигану достается волшебный билет, который переносит его на другую сторону экрана. Мальчик оказывается рядом со своим любимым персонажем, знаменитым полицейским Джеком Слэйтером, и становится полноправным участником всех событий напряженного боевика. Впереди напарников ждет самое страшное испытание: Джек и Дэнни попадают в реальный мир, где непобедимый герой теряет свою фантастическую силу, и теперь он может погибнуть, как любой смертный. А для настоящих преступников непревзойденныйсупермен - всего лишь очередная мишень...

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 25 ноября 1994
Премьера онлайн 24 февраля 2010
Премьера в мире 13 июня 1993
Возраст 12+
Режиссер
Джон МакТирнан
Джон МакТирнан
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Остин О'
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Арт Карни
Арт Карни
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Красный отряд
Красный отряд (2018)
0
13-й воин
13-й воин (1999)
7.4
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона (2019)
6.3896103
Уличный боец
Уличный боец (1994)
5.5
Возвращение героя
Возвращение героя (2013)
7.318182
Подержанные автомобили
Подержанные автомобили (1980)
6.8333335
Кентервильское привидение
Кентервильское привидение (1944)
6.9333334
Большой
Большой (1988)
7.923077
Майор Пэйн
Майор Пэйн (1995)
8.4
Легенда о Конане
Легенда о Конане (2017)
7.04
Человек в красном ботинке
Человек в красном ботинке (1985)
5.733333
Последний бойскаут
Последний бойскаут (1991)
7.7272725
Фильм находится в подборках
Фильмы про фанатов Фильмы про фанатов
Пародийные боевики Пародийные боевики
Постер фильма Последний киногерой 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последний киногерой смотреть онлайн

Последний киногерой

Похожие фильмы онлайн

13-й воин
 
Возвращение героя
 
Большой
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 16:17
Только СВEЖИЕ КЛАДЫ на KRAKEN 2krn(ставим точку)me ИCПОЛЬЗУЙТЕ ВПH. По всем горoдам РФ!
Отзывы Написать
26 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Последний киногерой
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши