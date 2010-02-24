Последний киногерой, 1993

Мальчик по имени Дэнни Мадиган без ума от серии фильмов, главным героем которых является Джек Слейтер. Он уже давно стал завсегдатаем кинотеатра и подружился с пожилым киномехаником Ником. Однажды мужчина дарит Дэнни золотой билет, который, в свою очередь, он получил из рук великого фокусника Гарри Гудини. По словам иллюзиониста, с помощью этого билета можно попасть внутрь любого кинофильма. Проверить это самостоятельно Ник так и не решился, зато Дэнни благодаря заветному билетику оказался в гуще событий любимого боевика и познакомился с Джеком Слейтером. Вскоре они понимают, что главному злодею удалось прорваться в реальный мир, и решают его остановить...