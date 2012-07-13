Отзывы о фильме
Однажды Эш, Пикачу и его друзья, направляясь на очередной турнир, обнаруживают на крыше вагона поезда обессиленное существо, похожее на единорога. Покемон по имени Келдео в темных горах сражался с сильнейшим противником, Курема, но даже ученикам Мечников Справедливости не по силам одолеть такого соперника. Эш и его друзья должны помочь Келдео выздороветь и одолеть грозного Курема.
|1 ноября 2013
|Испания
|19 декабря 2012
|Южная Корея
|13 июля 2012
|Япония