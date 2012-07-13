Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Покемон Фильм: Курем против Меча справедливости
Постер фильма Покемон Фильм: Курем против Меча справедливости
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Покемон Фильм: Курем против Меча справедливости

Покемон Фильм: Курем против Меча справедливости

Gekijoban Pocket Monster Best Wishes! Kyurem vs Seikenshi Keldeo 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Однажды Эш, Пикачу и его друзья, направляясь на очередной турнир, обнаруживают на крыше вагона поезда обессиленное существо, похожее на единорога. Покемон по имени Келдео в темных горах сражался с сильнейшим противником, Курема, но даже ученикам Мечников Справедливости не по силам одолеть такого соперника. Эш и его друзья должны помочь Келдео выздороветь и одолеть грозного Курема.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 13 июля 2012
Дата выхода
1 ноября 2013 Испания
19 декабря 2012 Южная Корея
13 июля 2012 Япония
Сборы в мире $44 057 737
Производство Pikachu Project, East Japan Marketing & Communications Inc., GAME FREAK Inc.
Другие названия
Gekijoban Pocket Monster Best Wishes! Kyurem vs Seikenshi Keldeo, Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice, Il film Pokémon: Kyurem e il solenne spadaccino, La película Pokémon: Kyurem vs. el espadachín místico, Pokemon 15: Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit, Pokemon 15: Kyurem vs la Lame de la Justice, Pokémon Kyurem vs. Sword of Justice, Pokémon o Filme: Kyurem contra a Espada da Justiça, Pokemon the Movie: Kyurem vs. The Sword of Justice, Pokémon η ταινία: Κιούρεμ εναντίον του σπαθιού της δικαιοσύνης, Pokemon: Kyurem Adalet Kılıcına Karşı, Pokémon: Kyurem contra el Espadachín Místico, Pokémon: Kyurem kontra miecz sprawiedliwości, Pokemon: Kyurem vs. Het Zwaard der Gerechtigheid, Покемон Фiльм: Курем проти Меча Справедливостi, Покемоны: Кюрем против Мечника Справедливости, 剧场版 神奇宝贝 Best Wishes 酋雷姆VS圣剑士凯尔迪奥, 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ, 神奇寶貝電影版：酋雷姆VS聖劍士 凱路迪歐, 精灵宝可梦：酋雷姆VS圣剑士凯尔迪奥
Режиссер
Кунихико Юяма
Кунихико Юяма
В ролях
Вик Миньона
Эрика Шредер
Эрика Шредер
Сара Наточенни
Эйлин Стивенс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Покемон Фильм: Курем против Меча справедливости
Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда 5.4
Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда (2013)
Покемон Фильм: Чёрное – Виктини и Реширам 5.4
Покемон Фильм: Чёрное – Виктини и Реширам (2011)
Покемон Фильм: Белое – Виктини и Зекром 5.9
Покемон Фильм: Белое – Виктини и Зекром (2011)
Покемон 21: История про всех 6.3
Покемон 21: История про всех (2018)
Покемон: Джирачи - исполнитель желаний 5.8
Покемон: Джирачи - исполнитель желаний (2003)
Питер Пэн: В поисках магической книги 3.9
Питер Пэн: В поисках магической книги (2018)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше