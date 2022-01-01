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Фильмы в жанре фестиваль

анимация аниме балет биография боевик вестерн военный детектив детский документальный драма исторический катастрофа комедия концерт короткометражный криминал мелодрама мистика музыка мюзикл мюзикл нуар опера приключения сборник семейный сказка спектакль спорт триллер ужасы фантастика фестиваль фэнтези эротика
8
8 кинометров о счастье и свободе
BE
Beat Weekend
FU
Future Shorts. Программа "Короткие истории о любви" Future Shorts. Программа "Лето в сентябре" Future Shorts. Программа "Немного о любви" Future shorts Осень 2015
II
III Фестиваль Бразильского Кино
KI
Kinematic Shorts 3
LI
LIAF (London International Animation Festival)
VI
VIII международный кинофестиваль танцевального кино "КИНОТАНЕЦ"
XI
XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E. XIV международный фестиваль «Мультивидение»
АР
Артдокфест - 2016
ДУ
Дурочка
КИ
Киноальманах. Международный Майамский Фестиваль Короткометражного Кино
ЛО
Лондонский Международный фестиваль анимации
МА
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2017 Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2019
МЕ
Международный фестиваль ВГИК 2017 Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit 2019
НЕ
Неделя французского кино / Фестиваль Фестивалей – 2015
ПА
Пассажиры
ПЕ
Певица Жозефина и мышиный народ
ПО
Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 1 Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 2
ПР
Программа короткометражек FESTIVAL SHORTS Программа короткометражных фильмов фестиваля «Парижские сезоны в Петербурге-2016» Программа фильмов венгерского фестиваля короткометражных фильмов Friss Hus
СА
Санкт-Петербургский Международный Кинофестиваль
СЕ
Сексуальное настроение
ФЕ
Фестиваль Weekend «2morrow/Завтра» Фестиваль «Парижские сезоны» 2017 Фестиваль «Парижские сезоны». Программа №2 Фестиваль «Парижские сезоны». Программа №3 Фестиваль «Послание к человеку-2017» Фестиваль Немецкого кино 2013 Фестиваль Турецкого Кино Фестиваль Экстремального Кино Snowvision Фестиваль кино Швеции Фестиваль короткометражного кино Dollar Baby Russia 2016 Фестиваль короткометражного кино Shnit - 2016 Фестиваль короткометражного кино shnit 2017 Фестиваль нового чешского кино Czech In 2017
анимация аниме балет биография боевик вестерн военный детектив детский документальный драма исторический катастрофа комедия концерт короткометражный криминал мелодрама мистика музыка мюзикл мюзикл нуар опера приключения сборник семейный сказка спектакль спорт триллер ужасы фантастика фестиваль фэнтези эротика
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