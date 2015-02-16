Неверленд, 2011

Это приквел истории про Питера Пэна.

Питер — сирота. Вместе со своими друзьями он зарабатывает на жизнь тем, что обворовывает прохожих на улице. Джимми Хук собирает таких детей и дает им указание: украсть волшебное сокровище, с помощью которого можно оказаться в другом мире — Neverland. Это такое Королевство. Сюда попадают люди, вырванные из разных времен. В Neverland живут пираты XVIII века, племя индейцев… Пиратами управляет Элизабет Бонни, а вот индейцы пытаются защитить от нее дерево духов. Между ними уже давно ведется странная борьба. В это Королевство попадают и главные герои — Хук, Питер и его друзья.