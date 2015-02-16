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Neverland

Неверленд, 2011

2011 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Это приквел истории про Питера Пэна.

Питер — сирота. Вместе со своими друзьями он зарабатывает на жизнь тем, что обворовывает прохожих на улице. Джимми Хук собирает таких детей и дает им указание: украсть волшебное сокровище, с помощью которого можно оказаться в другом мире — Neverland. Это такое Королевство. Сюда попадают люди, вырванные из разных времен. В Neverland живут пираты XVIII века, племя индейцев… Пиратами управляет Элизабет Бонни, а вот индейцы пытаются защитить от нее дерево духов. Между ними уже давно ведется странная борьба. В это Королевство попадают и главные герои — Хук, Питер и его друзья.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 4 часа 0 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 16 февраля 2015
Премьера в мире 16 февраля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Ник Уиллинг
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Рис Иванс
Рис Иванс
Анна Фрил
Анна Фрил
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неверленд 1 постер
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