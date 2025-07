Страна США

Продолжительность 1 час 18 минут

Год выпуска 2016

Премьера онлайн 19 ноября 2016

Премьера в мире 21 июня 2016

Производство Turner Entertainment, Warner Bros. Animation

Другие названия

Tom & Jerry: Back to Oz, Tom y Jerry: De vuelta a Oz, Tom & Jerry: Επιστροφή στο Οζ, Tom and Jerry: Back to Oz, Tom e Jerry: De Volta à Oz, Tom e Jerry: Regresso a Oz, Tom és Jerry Óz birodalmában, Tom et Jerry : Retour à Oz, Tom i Džeri: Povratak u Oz, Tom i Jerry: Powrót do krainy Oz, Tom Và Jerry: Cuộc Chiến Xứ Oz, Tom ve Jerry: Oz'a Dönüş, Tom y Jerry: Regreso al mundo de Oz, Том и Джери: Завръщане в Оз, Том и Джерри: Возвращение в страну Оз, Том і Джеррі: Повернення в країну Оз, トムとジェリー すくえ!魔法の国オズ, 湯姆貓與傑利鼠:重返奧茲王國