После победы над Ведьмой Запада страна Оз жила в мире, однако все это время в подземном мире набирало силы древнее зло. Армия Короля Гномов пробуждается и захватывает Добрую Ведьму, планируя с ее помощью взять под контроль Изумрудный город. Волшебник страны Оз обращается за помощью к Тому, Джерри и Дороти. Он возвращает их в Оз, чтобы остановить злого монарха, который сеет хаос по всей стране. Друзья еще не знают, что единственное, чего не хватает Королю гномов для установления полного господства – это рубиновые туфельки Дороти...