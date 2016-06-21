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Постер мультфильма Том и Джерри: Возвращение в страну Оз
Постер мультфильма Том и Джерри: Возвращение в страну Оз
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Том и Джерри: Возвращение в страну Оз

Том и Джерри: Возвращение в страну Оз

Tom & Jerry: Back to Oz 18+
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О фильме

После победы над Ведьмой Запада страна Оз жила в мире, однако все это время в подземном мире набирало силы древнее зло. Армия Короля Гномов пробуждается и захватывает Добрую Ведьму, планируя с ее помощью взять под контроль Изумрудный город. Волшебник страны Оз обращается за помощью к Тому, Джерри и Дороти. Он возвращает их в Оз, чтобы остановить злого монарха, который сеет хаос по всей стране. Друзья еще не знают, что единственное, чего не хватает Королю гномов для установления полного господства – это рубиновые туфельки Дороти... 

  • В мультфильме есть небольшое камео Медвежонка Барни.
  • Фильм является сиквелом мультипликационной картины «Том и Джерри и Волшебник страны Оз». Это первый сиквел в истории фильмов о Томе и Джерри.
  • Фильм посвящен памяти Джо Аласки, актера озвучивания, работавшего над голосом Волшебника страны Оз. Он скончался от рака 3 февраля 2016 года, во время производства фильма.
  • Внешность Джиттербага позаимствована у Маски из одноименной серии комиксов Аркуди и Мэнки: у него желтые шляпа и костюм, зеленое лицо и красные глаза.
  • Некоторые элементы саундтрека позаимствованы из музыки к оригинальному фильму 1939 года «Волшебник страны Оз». Дебютанты Бендж Пасек и Джастин Пол написали 5 новых оригинальных песен для нового фильма.

Том, Джерри и Дороти возвращаются в Канзас и наводят порядок на семейной ферме. Как вдруг они узнают, что король Ном захватил Изумрудный город и держит в заложниках Глинду и Таффи. Кот, мышь и девочка вновь спешат в страну Оз на помощь друзьям.

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 19 ноября 2016
Премьера в мире 21 июня 2016
Дата выхода
19 ноября 2016 Япония
Производство Turner Entertainment, Warner Bros. Animation
Другие названия
Tom & Jerry: Back to Oz, Tom y Jerry: De vuelta a Oz, Tom & Jerry: Επιστροφή στο Οζ, Tom and Jerry: Back to Oz, Tom e Jerry: De Volta à Oz, Tom e Jerry: Regresso a Oz, Tom és Jerry Óz birodalmában, Tom et Jerry : Retour à Oz, Tom i Džeri: Povratak u Oz, Tom i Jerry: Powrót do krainy Oz, Tom Và Jerry: Cuộc Chiến Xứ Oz, Tom ve Jerry: Oz'a Dönüş, Tom y Jerry: Regreso al mundo de Oz, Том и Джери: Завръщане в Оз, Том и Джерри: Возвращение в страну Оз, Том і Джеррі: Повернення в країну Оз, トムとジェリー　すくえ！魔法の国オズ, 湯姆貓與傑利鼠：重返奧茲王國
Режиссер
Спайк Брандт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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