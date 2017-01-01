- На ранних стадиях производства над проектом работали Исао Такахата и Хаяо Миядзаки, но оба ушли из-за творческих разногласий.
Маленький мальчик по имени Немо видит страшный сон, о том, как за ним по земле и по воде мчится огромный поезд. На утро папа зовет его смотреть цирк, который приехал в город. Среди участников циркового представления Немо видит тех, с кем ему суждено дальше встретиться. На следующую ночь он просыпается от странного света. За Немо прилетел дирижабль, и ему предлагают отправится в Страну Снов по приглашению Принцессы, которая, кстати, прислала в подарок печенье. Немо радостно отправляется в путь. По пути дирижабль попадает в шторм в море Кошмаров, которое отделяет мир Немо от Страны Снов.
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