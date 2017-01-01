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Постер мультфильма Маленький Немо: Приключения в стране снов
7.1
Киноафиша Фильмы Маленький Немо: Приключения в стране снов
7.1

Маленький Немо: Приключения в стране снов

, 1989
Little Nemo: Adventures in Slumberland
Япония, США / анимация, фэнтези, приключения / 18+
Постер мультфильма Маленький Немо: Приключения в стране снов
7.1

Факты

О фильме

- На ранних стадиях производства над проектом работали Исао Такахата и Хаяо Миядзаки, но оба ушли из-за творческих разногласий.

Маленький мальчик по имени Немо видит страшный сон, о том, как за ним по земле и по воде мчится огромный поезд. На утро папа зовет его смотреть цирк, который приехал в город. Среди участников циркового представления Немо видит тех, с кем ему суждено дальше встретиться. На следующую ночь он просыпается от странного света. За Немо прилетел дирижабль, и ему предлагают отправится в Страну Снов по приглашению Принцессы, которая, кстати, прислала в подарок печенье. Немо радостно отправляется в путь. По пути дирижабль попадает в шторм в море Кошмаров, которое отделяет мир Немо от Страны Снов.

В ролях

Гэбриел Дэймон
Немо
Микки Руни
Flip
Рене Обержонуа
Professor Genius
Дэнни Манн
Icarus
Laura Mooney-Hubbert
Princess Camille
Бернард Эрхард
King Morpheus
Билл Мартин
Nightmare King
Алан Оппенхаймер
Oomp
Майкл Белл
Oompy
Сидни Миллер
Oompe
Режиссер Масами Хата, Уильям Т. Хёрц
Сценарист Крис Коламбус, Ричард Ауттен, Жан Жиро, Ютака Фудзиока
Композитор Томас Чэйз, Стивен Ракер
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 1 января 2017
Премьера в мире 15 июля 1989
Дата выхода
15 июля 1989 Россия 0+
17 декабря 1992 Германия
9 февраля 1996 Дания
5 мая 2002 Италия
15 июля 1989 Казахстан
15 июля 1989 Канада G
17 декабря 1992 Нидерланды
21 августа 1992 США
15 июля 1989 Украина
14 декабря 1994 Франция
15 июля 1989 Япония
MPAA G
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $1 368 000
Производство TMS Entertainment
Другие названия
Nimo, Little Nemo: Adventures in Slumberland, Little Nemo, El pequeño Nemo, El pequeño Nemo en la tierra de los sueños, Kis Némó Álomországban, Kleine Nemo, avonturen in dromenland, Lille Nemo, Lille Nemo i Drømmeland, liteul nimo: seulleombeolaendeuui moheom, Little Nemo - Abenteuer im Schlummerland, Little Nemo: Aventures dans Slumberland, Little Nemo: les Aventures au pays de Slumberland, Mali Nemo: Avantura u zemlji snova, Mali Nemo: Pustolovina u u Zemlji snova, Malý Nemo, Mały Nemo, Malý Nemo - Dobrodružstvá v Driemkove, Malý Nemo: Dobrodružství v Dřímkově, Micul Nemo: Aventuri în Slumberland, Nemo i vogël: Aventurat në Slumberland, Nemó Litli í Draumalandi, Nemos äventyr i Drömmarnas land, O Pequeno Nemo, P'vok'rik Nemo. Arkatsnery Slumberland-um, Pequeño Nemo: Aventuras en Slumberland, Piccolo Nemo - Avventure nel mondo dei sogni, Pikëllimi i Nemo, Pikku Nemo, Przygody małego Nemo w krainie snów, Ritoru Nimo, Ritoru Nimo: Suranbârando no bôken, Маленький Немо, Маленький Немо: Приключения в стране снов, Малкият Немо: Приключенията в страната на съня, लिटिल निमो: एडवेंचर्स इन स्लम्बरलैंड, ニモ, リトル・ニモ, リトル・ニモ: スランバーランドの冒険, 小尼莫：夢鄉歷險記, El Pequeño Nemo En El Pais De Los Sueños, Piccolo Nemo - Avventure in Sonnolandia, 리틀 네모, 리틀 네모; 어드벤쳐 인 슬럼버랜드, 리틀 네모: 어드벤쳐 인 슬럼버랜드

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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