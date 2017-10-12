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Сторожевая застава Сторожевая застава
Киноафиша Фильмы Сторожевая застава

Сторожевая застава, 2016

2016 / Украина
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обычный школьник Витя оказывается в самом центре исторических событий. Солнечное затмение, свидетелем которого стал мальчик, открыло портал в прошлое, и Витю перенесло в 1120 год. Здесь герой знакомится с былинными богатырями – Алешей, Ильей и Добрыней – и узнает, что Киевская Русь находится в опасности. Половецкий хан намерен завладеть землями русичей, но в его грандиозные планы вмешивается умный и находчивый мальчик из будущего.

  • Фильм основан на одноименной книге украинского детского писателя Владимира Рутковского. 
  • «Сторожевая застава» стала дебютом в большом кино сразу для нескольких участников съемочного процесса – режиссера Юрия Ковалева, а также исполнителей главных ролей Даниила Каменского и Евы Кошевой. 
  • Полтора месяца потребовалось художнику по костюмам Антонине Белинской, чтобы разработать эскизы. На протяжении этого времени Антонина консультировалась с историками и реконструкторами, работала с источниками. 
  • Съемки фильма проходили в ноябре 2015 года. Основными съемочными локациями послужили Карпаты. Сама же сторожевая застава была построена на киностудии Film.ua. 
  • Права на показ фильма выкупили такие страны, как Франция, Индия, Вьетнам, Малайзия.

Солнечное затмение активизирует магический временной портал, и обычный школьник Виктор из 21 века попадает на тысячу лет назад. В юном Олешке, могучем Илье и суровом Добрыне Витя без труда узнает былинных богатырей. Их жизнь проходит в сражениях с половцами, которые любой ценой, с помощью и оружия, и черной магии, пытаются уничтожить русичей. Витя оказывается в самом центре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и обретает настоящее мужество.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 октября 2017
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Ковалев
В ролях
Даниил Каменский
Ева Кошевая
Роман Луцкий
Олег Волощенко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сторожевая застава 3 постера
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Сторожевая застава
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