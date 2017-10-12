Сторожевая застава, 2016

Солнечное затмение активизирует магический временной портал, и обычный школьник Виктор из 21 века попадает на тысячу лет назад. В юном Олешке, могучем Илье и суровом Добрыне Витя без труда узнает былинных богатырей. Их жизнь проходит в сражениях с половцами, которые любой ценой, с помощью и оружия, и черной магии, пытаются уничтожить русичей. Витя оказывается в самом центре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и обретает настоящее мужество.