Сторожевая застава, 2016

Обычный школьник Витя оказывается в самом центре исторических событий. Солнечное затмение, свидетелем которого стал мальчик, открыло портал в прошлое, и Витю перенесло в 1120 год. Здесь герой знакомится с былинными богатырями – Алешей, Ильей и Добрыней – и узнает, что Киевская Русь находится в опасности. Половецкий хан намерен завладеть землями русичей, но в его грандиозные планы вмешивается умный и находчивый мальчик из будущего.
Солнечное затмение активизирует магический временной портал, и обычный школьник Виктор из 21 века попадает на тысячу лет назад. В юном Олешке, могучем Илье и суровом Добрыне Витя без труда узнает былинных богатырей. Их жизнь проходит в сражениях с половцами, которые любой ценой, с помощью и оружия, и черной магии, пытаются уничтожить русичей. Витя оказывается в самом центре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и обретает настоящее мужество.