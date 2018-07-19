Антология, состоящая из пяти рассказов. Отец видит сына, рассматривающего журнал с комиксами ужасов. Он отнимает у него «вредный» журнал, выбрасывает его в мусорный ящик, а мальчугана отправляет спать. Неожиданно в окне мальчик видит добродушное лицо призрака, который зовет его с собой. Он ведет его по улице прямо к мусорке, где лежит журнал…

Первый рассказ называется «День отца». Семья сидит за обеденным столом в ожидании тети Беделиа. Тетя несколько лет назад убила своего отца за то, что тот на праздник под названием День отца постоянно кричал: «Где мой праздничный торт, глупая сука!?», в то время, как она трудилась на кухне. Беделиа не выдержала этого и хватила своего папашу мраморной пепельницей по голове. Теперь каждый год в этот праздник Беделиа ходит на могилу отца, чтобы хоть как-то загладить свою вину. И вот в один из таких дней папаша встает из могилы с криком: «Где мой торт!?»…

Название второго сюжета «Одинокая смерть Джорди Верилла». Владелец автозаправочной станции Джорди Верилл становится свидетелем падения метеорита возле своего дома. Он начинает представлять за какие деньги его можно будет продать в местный колледж. Но по неосторожности он дотрагивается до метеорита, после чего на его теле начинает расти сама настоящая растительность…

Третья история называется «Прилив». Ричард Виккерс обнаруживает, что его жена Бекки имеет любовника по имени Гарри. Ричард отправляется к нему и ведет на берег океана. Там он закапывает обоих любовников в песке так, чтобы торчала только голова. Наступающий прилив должен принести им медленную, но неминуемую смерть. Но Ричард даже подозревать не мог, что Бекки и Гарри восстанут из небытия, чтобы отомстить…

Четвертый рассказ имеет название «Сундук». Ученый обнаруживает сундук, спрятанный под лестницей в своей лаборатории. Его происхождение датируется девятнадцатым веком. Ученый рассказывает о странной находке своему боссу Чарли Гересону, и они открывают сундук. Из него вылезает чудовище и убивает ученого. Чарли в ужасе убегает из лаборатории и рассказывает о том, что случилось своему другу Генри. У того немедленно появляется идея, как проучить свою супругу Вилму, которая изменяет ему. Он дает Чарли снотворное, и тот ложится спать. Генри отправляется в лабораторию, оставив Вилме записку, в которой просит ее следовать за ним…

Пятая история имеет название «Они ползают по тебе». Миллионер Апсон Пратт страшно ненавидит жуков и других насекомых. Но однажды в его необычайно чистой квартире появляются тараканы. Апсон в панике вызывает людей из эпидемсаннадзора. Но тараканы продолжают прибывать и прибывать изо всех щелей…