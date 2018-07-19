Оповещения от Киноафиши
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Калейдоскоп ужасов

Калейдоскоп ужасов

Creepshow 18+
О фильме

Антология, состоящая из пяти рассказов. Отец видит сына, рассматривающего журнал с комиксами ужасов. Он отнимает у него «вредный» журнал, выбрасывает его в мусорный ящик, а мальчугана отправляет спать. Неожиданно в окне мальчик видит добродушное лицо призрака, который зовет его с собой. Он ведет его по улице прямо к мусорке, где лежит журнал…

Первый рассказ называется «День отца». Семья сидит за обеденным столом в ожидании тети Беделиа. Тетя несколько лет назад убила своего отца за то, что тот на праздник под названием День отца постоянно кричал: «Где мой праздничный торт, глупая сука!?», в то время, как она трудилась на кухне. Беделиа не выдержала этого и хватила своего папашу мраморной пепельницей по голове. Теперь каждый год в этот праздник Беделиа ходит на могилу отца, чтобы хоть как-то загладить свою вину. И вот в один из таких дней папаша встает из могилы с криком: «Где мой торт!?»…

Название второго сюжета «Одинокая смерть Джорди Верилла». Владелец автозаправочной станции Джорди Верилл становится свидетелем падения метеорита возле своего дома. Он начинает представлять за какие деньги его можно будет продать в местный колледж. Но по неосторожности он дотрагивается до метеорита, после чего на его теле начинает расти сама настоящая растительность…

Третья история называется «Прилив». Ричард Виккерс обнаруживает, что его жена Бекки имеет любовника по имени Гарри. Ричард отправляется к нему и ведет на берег океана. Там он закапывает обоих любовников в песке так, чтобы торчала только голова. Наступающий прилив должен принести им медленную, но неминуемую смерть. Но Ричард даже подозревать не мог, что Бекки и Гарри восстанут из небытия, чтобы отомстить…

Четвертый рассказ имеет название «Сундук». Ученый обнаруживает сундук, спрятанный под лестницей в своей лаборатории. Его происхождение датируется девятнадцатым веком. Ученый рассказывает о странной находке своему боссу Чарли Гересону, и они открывают сундук. Из него вылезает чудовище и убивает ученого. Чарли в ужасе убегает из лаборатории и рассказывает о том, что случилось своему другу Генри. У того немедленно появляется идея, как проучить свою супругу Вилму, которая изменяет ему. Он дает Чарли снотворное, и тот ложится спать. Генри отправляется в лабораторию, оставив Вилме записку, в которой просит ее следовать за ним…

Пятая история имеет название «Они ползают по тебе». Миллионер Апсон Пратт страшно ненавидит жуков и других насекомых. Но однажды в его необычайно чистой квартире появляются тараканы. Апсон в панике вызывает людей из эпидемсаннадзора. Но тараканы продолжают прибывать и прибывать изо всех щелей…

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 10 ноября 1982
Дата выхода
10 ноября 1982 Россия 16+
31 марта 1983 Австралия
2 декабря 1982 Аргентина
25 декабря 1982 Бразилия
12 ноября 1982 Великобритания
29 апреля 1983 Германия
3 июля 1983 Ирландия
29 ноября 1983 Испания
14 октября 1983 Италия
10 ноября 1982 Казахстан
8 сентября 1983 Нидерланды
12 ноября 1982 США
10 ноября 1982 Украина
29 июля 1983 Финляндия
22 июня 1983 Франция
31 марта 1983 Швеция
15 февраля 1986 Япония
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $21 031 312
Производство United Film Distribution Company (UFDC), Laurel-Show Inc.
Другие названия
Creepshow, Creepshow - Yöjuttu, Creepshow: El festín del terror, Die unheimlich verrückte Geisterstunde, Chương Trình Quái Dị, Creep Show, Creepshow - A rémmesék könyve, Creepshow: Arrepio do Medo, Creepshow: Contos de Terror, Creepshow: cuentos chocantes de horror, Creepshow: Show de Horrores, Cuentos de ultratumba, Cuentos macabros, Father's Day, Friigisõu, Histoires à mourir debout, Korku Şovu, Koszmarne opowieści, Macabras historias de horror, Museo del horror, Noc kreatury, Opowieści makabryczne, Siaubo kaleidoskopas, Something to Tide You Over, Stephen King's Creepshow, The Crate, The Lonesome Death of Jordy Verrill, They're Creeping Up on You!, Калейдоскоп жахів, Калейдоскоп ужасов, Крийпшоу, Шоу на ужаса, Шоу наказа, क्रीपशो, クリープショー, 鬼作秀
Режиссер
Джордж А. Ромеро
Джордж А. Ромеро
В ролях
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Эдриенн Барбо
Эдриенн Барбо
Фриц Уивер
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Кэрри Най
Все актеры и съемочная группа
6.9
«Калейдоскоп ужасов» Стивен Кинга превратят в сериал
«Калейдоскоп ужасов» Стивен Кинга превратят в сериал Создатель «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро реанимирует легендарную хоррор-антологию «Калейдоскоп ужасов», снятую по рассказам Стивена Кинга в 1982 году.
19 июля 2018
