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Хороший динозавр Хороший динозавр
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The Good Dinosaur

Хороший динозавр, 2015

2015 / США
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Что если бы падение астероида на Землю 65 миллионов лет назад так и не состоялось, а динозавры эволюционировали бы до уровня создания своей собственной цивилизации? В таком мире живет маленький разумный бронтозавр Арло, который по воле злого случая оказывается вдали от собственного дома. Встреча с первобытным мальчиком, откликающимся на имя Дружок, должна будет помочь Арло вернуться к любящей семье.

  • Изначально персонаж Арло должен был быть старше, а для его озвучки хотели пригласить Лукаса Неффа. Также в касте могли принять участие Джон Литгоу, Джуди Грир, Билл Хейдер и Нил Патрик Харрис.
  • “Прототипами” для семейства тираннозавров стала фермерская семья с северо-западного тихоокеанского побережья США, с которой создатели мультфильма познакомились в ходе исследовательской поездки.
  • Для изображения местности были использованы снимки со спутников. Для программы был написан специальный плагин: он указывал, что любое зеленое пятно на карте – это зеленые насаждения, коричневое – земля, синее – водоемы.
  • 2015 год стал первым, когда студия Pixar выпустила два фильма за один год – “Головоломку” в июне и “Хорошего динозавра” в ноябре. Интересно, что фигурки динозавров, которые можно заметить в “Головоломке”, в этом мультфильме появились в “полный рост”.

История невероятной дружбы юного бронтозавра Арло и маленького мальчика по имени Дружок. Этим, на первый взгляд, непохожим героям предстоит вместе совершить опасное путешествие в далекие и таинственные края, научиться бороться со своими страхами и понять, что они не так уж и отличаются друг от друга.

6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 ноября 2015
Премьера в мире 10 ноября 2015
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Питер Сон
В ролях
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Джуди Грир
Джуди Грир
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
Все актеры и съемочная группа
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Хороший динозавр
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
LABRADOR 30 ноября 2015, 23:53


Если вы ждете очередной шедевр от PIXAR - не стоит.

В истории "Хороший динозавр" нет ничего поучительного, нет той мягко переданной… Читать дальше…
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