Хороший динозавр, 2015

Что если бы падение астероида на Землю 65 миллионов лет назад так и не состоялось, а динозавры эволюционировали бы до уровня создания своей собственной цивилизации? В таком мире живет маленький разумный бронтозавр Арло, который по воле злого случая оказывается вдали от собственного дома. Встреча с первобытным мальчиком, откликающимся на имя Дружок, должна будет помочь Арло вернуться к любящей семье.