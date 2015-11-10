Хороший динозавр, 2015

Что если бы падение астероида на Землю 65 миллионов лет назад так и не состоялось, а динозавры эволюционировали бы до уровня создания своей собственной цивилизации? В таком мире живет маленький разумный бронтозавр Арло, который по воле злого случая оказывается вдали от собственного дома. Встреча с первобытным мальчиком, откликающимся на имя Дружок, должна будет помочь Арло вернуться к любящей семье.
История невероятной дружбы юного бронтозавра Арло и маленького мальчика по имени Дружок. Этим, на первый взгляд, непохожим героям предстоит вместе совершить опасное путешествие в далекие и таинственные края, научиться бороться со своими страхами и понять, что они не так уж и отличаются друг от друга.
Если вы ждете очередной шедевр от PIXAR - не стоит.
В истории "Хороший динозавр" нет ничего поучительного, нет той мягко переданной… Читать дальше…