[последние слова]

Генри Броум Сегодня вечером я хочу рассказать вам историю про пустой чулок. Давным-давно, в ясную полночь, раздался детский плач. Над хлевом висела яркая звезда, и мудрецы пришли с подарками ко дню рождения. Мы не забыли ту ночь за века; мы отмечаем её звёздами на ёлках, звоном колокольчиков и подарками. Но особенно подарками. Ты даришь мне книгу; я дарю тебе галстук. Тётя Марта всегда хотела соковыжималку, а дяде Генри не помешала бы новая трубка. Мы никого не забываем — ни взрослых, ни детей. Все чулки наполнены... все, кроме одного. И мы даже забыли повесить его. Чулок для ребёнка, рожденного в яслях. Это его день рождения мы празднуем. Никогда не забывайте об этом. Давайте спросим себя, чего бы он больше всего пожелал... а затем каждый положит свою долю. Любящая доброта, тёплые сердца и протянутая рука терпимости. Все сияющие дары, которые приносят мир на землю.