Постер фильма Жена епископа
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Киноафиша Фильмы Жена епископа

Жена епископа

The Bishop's Wife 18+
О фильме

Канун рождества, магазины полны подарков, идет пушистый снег, горожане любуются огнями новогодних елок и блеском мишуры. Только Генри Брогхэм — епископ, мечтающий о новом кафедральном соборе и отдающий все свое время сбору пожертвований у богатых горожан на его строительство, не замечает предпраздничной суеты. Увлеченный своей мечтой, он практически не уделяет внимания своей красавице жене Джулии и дочери. Он молится постоянно о послании ему удачи для осуществления проекта. Однажды вечером перед епископом появляется незнакомец по имени Дадли, который уверяет, что он Ангел, спустившийся с небес ему на помощь. Пришелец быстро становится лучшим другом Джулии и ее дочери Дебби, также этот симпатичный господин рассказывает горожанам поучительные истории на тему жизни и веры, и вскоре становится своим человеком в городке. Епископ не может поверить в существование Ангела, но происходящие маленькие чудеса вынуждают Генри задуматься над суетностью своей жизни и пересмотреть отношения с близкими, друзьями, дочерью и любимой женой…
Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 25 ноября 1947
Дата выхода
1 января 1948 Бразилия
27 октября 1948 Италия
16 февраля 1948 США
Сборы в мире $44
Производство Samuel Goldwyn Productions
Другие названия
The Bishop's Wife, Un enviado del cielo, Honni soit qui mal y pense, Jede Frau braucht einen Engel, Жена епископа, A püspök felesége, Ängel på prov, Bir Meleğin Aşkı, Biskopens kone, Biskoppens kone, Biskupova zena, Biskupova žena, Cary en the Bishop's Wife, Enas angelos sti gi, Engel sind überall, Hoog bezoek, La esposa del obispo, La moglie del vescovo, La mujer del obispo, O Mensageiro do Céu, Piispan vaimo, Regalo de Navidad, Sotia episcopului, Um Anjo Caiu do Céu, Żona biskupa, Ένας άγγελος στη Γη, Дружина єпископа, 気まぐれ天使
Режиссер
Генри Костер
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Лоретта Янг
Дэвид Нивен
Джеймс Глисон
Монти Вулли
Все актеры и съемочная группа
7.6
Цитаты
[последние слова]
Генри Броум Сегодня вечером я хочу рассказать вам историю про пустой чулок. Давным-давно, в ясную полночь, раздался детский плач. Над хлевом висела яркая звезда, и мудрецы пришли с подарками ко дню рождения. Мы не забыли ту ночь за века; мы отмечаем её звёздами на ёлках, звоном колокольчиков и подарками. Но особенно подарками. Ты даришь мне книгу; я дарю тебе галстук. Тётя Марта всегда хотела соковыжималку, а дяде Генри не помешала бы новая трубка. Мы никого не забываем — ни взрослых, ни детей. Все чулки наполнены... все, кроме одного. И мы даже забыли повесить его. Чулок для ребёнка, рожденного в яслях. Это его день рождения мы празднуем. Никогда не забывайте об этом. Давайте спросим себя, чего бы он больше всего пожелал... а затем каждый положит свою долю. Любящая доброта, тёплые сердца и протянутая рука терпимости. Все сияющие дары, которые приносят мир на землю.
Кадры из фильма
