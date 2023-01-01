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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Wonderwell
Wonderwell
Wonderwell, 2023
2023 / Италия / США
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Жанр:
драма
семейный
фэнтези
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Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Влад Марсавин
В ролях
Кэрри Фишер
Рита Ора
Нелл Тайгер Фри
Винсент Спано
Себастьян Крофт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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