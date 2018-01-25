Дукатова скала, 2017

Героям сказки Яна Новака придется пережить увлекательное приключение, случившееся с ними во время летних каникул в небольшой деревеньке Луков. Для того, чтобы помочь попавшему в беду другу, они пускаются на поиски сокровища спрятанного в развалинах старинного замка, и изучают легенды, связанные с этим местом. Во время поисков дети попадают в плен к Черной госпоже, охраняющей клад. Всей деревне придется объединить усилия, чтобы освободить искателей приключений и уничтожить проклятие, висящее над замком и его стражницей.