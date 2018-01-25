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Дукатова скала
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Dukátová skála

Дукатова скала, 2017

2017 / Чехия
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О фильме

Героям сказки Яна Новака придется пережить увлекательное приключение, случившееся с ними во время летних каникул в небольшой деревеньке Луков. Для того, чтобы помочь попавшему в беду другу, они пускаются на поиски сокровища спрятанного в развалинах старинного замка, и изучают легенды, связанные с этим местом. Во время поисков дети попадают в плен к Черной госпоже, охраняющей клад. Всей деревне придется объединить усилия, чтобы освободить искателей приключений и уничтожить проклятие, висящее над замком и его стражницей.

1.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 января 2018
Возраст 12+
Режиссер
Ян Новак
В ролях
Мартин Дейдар
Мартин Зоунар
Катержина Брожова
Все актеры и съемочная группа
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