Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебряные коньки Серебряные коньки
Киноафиша Фильмы Серебряные коньки

Серебряные коньки, 2020

2020 / Россия
7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Новогодний блокбастер про первую любовь
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Михаил Локшин представил дебютный полнометражный фильм «Серебряные коньки». Главные роли в картине достались малоизвестным молодым актерам. Таким образом продюсеры решили «освежить» российский кинематограф.

Действие фильма «Серебряные коньки» разворачивается в предновогоднем Петербурге в 1899 году. Двое молодых людей из разных миров встречают друг друга совершенно неожиданным образом. Матвей заключил пари с друзьями, что сможет забраться на балкон богатого сановника. Парень не ожидал, что встретит там дочь богача, очаровательную Алису, и влюбится в нее без памяти.

Алиса узнает, что ей предстоит выйти замуж за нелюбимого человека. Она в панике, потому что теперь должна отказаться от мечты — Алиса хотела связать жизнь с наукой. После замужества ей придется забыть о своих амбициозных целях.

Матвей, в свою очередь, мечтает добиться сердца Алисы. Все, что у него есть — это работа посыльным и старые серебряные отцовские коньки. Тем не менее, он настроен решительно: устраивает Алисе тайные романтические свидания, показывает свой мир, где можно быть просто счастливым без всяких условностей. Когда простых ухаживаний становится уже недостаточно, он вступает в борьбу за свою возлюбленную с придворным карьеристом.

На пути героев ждет водоворот интриг светского общества, заговоры, скандалы, опасные приключения и новые невероятные открытия. Влюбленные проверят на прочность свою любовь и примут решения, которые навсегда изменят их жизни.

Режиссер Михаил Локшин снимал клипы для звезд российской эстрады и короткометражки до работы над фильмом «Серебряные коньки». Это его первый большой проект.

Съемки фильма «Серебряные коньки» проходили по всей Ленинградской области — в Санкт-Петербурге, Гатчине, Кронштадте, Всеволожске. Под съемочные локации были задействованы памятники архитектуры: дворцы Великих князей, Михайловский замок.

Для съемок в Санкт-Петербурге создали целый городок декораций площадью в 10 тыс. квадратных метров, а на Неве сотрудники МЧС сами установили специальные конструкции.

Изначально премьера фильма «Серебряные коньки» была назначена на 13 февраля, но ее передвинули на конец 2020 года, потому что на эту дату выпала еще одна премьера — картина режиссера Жоры Крыжовникова «Лед 2». 

Главные роли в фильме «Серебряные коньки» исполнили актеры Федор Федотов и София Присс. Для них это первые серьезные проекты на большом экране.

Фильм «Серебряные коньки» журналисты прозвали «скандальным» из-за возбуждения дела Росприроднадзором. Во время съемок реку Мойку, Крюков канал и канал Грибоедова застелили плитами синего цвета. Краска из этих плит проникла в лед, а потом и в воду. 

Съемки картины проходили с января по май 2019 года на натуре — замерзших реках и каналах. Специально для фильма были изготовлены коньки по историческим образцам, а также пригнаны кареты, сани и автомобили прошлого века.

Все золотые украшения и бриллианты, которые появятся в фильме — настоящие. В аренду их предоставила одна из крупных ювелирных компаний. На съемках сцен с украшениями дежурила специальная охрана.

Ради съемок в фильме все актеры брали уроки фигурного катания. Исполнитель главной роли Федор Федотов тоже учился кататься, хотя он хоккеист-любитель и занимался коньками профессионально.

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 8 апреля 2021
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Михаил Локшин
Михаил Локшин
В ролях
Федор Федотов
Федор Федотов
Софья Присс
Софья Присс
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Северия Янушаускайте
Северия Янушаускайте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Серебряные коньки 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Серебряные коньки смотреть онлайн

Серебряные коньки
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Матвей (Федор Федотов) — лучший курьер кондитерского магазина «Ле гранд пирог». Самый быстрый он благодаря особенным серебряным конькам, привезенным его отцом много лет назад из Голландии. Но одним злополучным утром карьера юноши в службе доставки заканчивается: перекрытая дорога, опоздание к достопочтенному клиенту, ссора с начальством по возвращении. Не остается ничего, кроме как бродить по ярмарке, где Матвей знакомится с группой карманников под предводительством Алекса…
Читать
Амрина Баталова-Шайдулина 18 декабря 2020, 23:35
Хорший романтическмй фильм . Декорации отличные ! Актеры тоже сыграли хорошо.
Александр Шибанов 18 декабря 2020, 10:39
Отличное кино. Смотреть обязательно!
Отзывы Написать
35 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Серебряные коньки
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российская киноакадемия объявила победителей премии «Золотой орел» 2022 Триумфатором мероприятия стала приключенческая мелодрама «Серебряные коньки».
Написать
31 января 2022 10:52
Российская киноакадемия огласила номинантов на премию «Золотой орел» 2021 По количеству номинаций лидируют «Серебряные коньки» и «Огонь».
Написать
29 декабря 2021 12:02
«Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным российским фильмом на Netflix за последние месяцы С конца июня общее время просмотра картины на сервисе составило более 57 млн часов.
Написать
22 ноября 2021 13:20
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй трейлер
Второй трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши