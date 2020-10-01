Серебряные коньки, 2020

Режиссер Михаил Локшин представил дебютный полнометражный фильм «Серебряные коньки». Главные роли в картине достались малоизвестным молодым актерам. Таким образом продюсеры решили «освежить» российский кинематограф.

Действие фильма «Серебряные коньки» разворачивается в предновогоднем Петербурге в 1899 году. Двое молодых людей из разных миров встречают друг друга совершенно неожиданным образом. Матвей заключил пари с друзьями, что сможет забраться на балкон богатого сановника. Парень не ожидал, что встретит там дочь богача, очаровательную Алису, и влюбится в нее без памяти.

Алиса узнает, что ей предстоит выйти замуж за нелюбимого человека. Она в панике, потому что теперь должна отказаться от мечты — Алиса хотела связать жизнь с наукой. После замужества ей придется забыть о своих амбициозных целях.

Матвей, в свою очередь, мечтает добиться сердца Алисы. Все, что у него есть — это работа посыльным и старые серебряные отцовские коньки. Тем не менее, он настроен решительно: устраивает Алисе тайные романтические свидания, показывает свой мир, где можно быть просто счастливым без всяких условностей. Когда простых ухаживаний становится уже недостаточно, он вступает в борьбу за свою возлюбленную с придворным карьеристом.

На пути героев ждет водоворот интриг светского общества, заговоры, скандалы, опасные приключения и новые невероятные открытия. Влюбленные проверят на прочность свою любовь и примут решения, которые навсегда изменят их жизни.