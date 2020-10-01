Серебряные коньки, 2020

Режиссер Михаил Локшин представил дебютный полнометражный фильм «Серебряные коньки». Главные роли в картине достались малоизвестным молодым актерам. Таким образом продюсеры решили «освежить» российский кинематограф.
Действие фильма «Серебряные коньки» разворачивается в предновогоднем Петербурге в 1899 году. Двое молодых людей из разных миров встречают друг друга совершенно неожиданным образом. Матвей заключил пари с друзьями, что сможет забраться на балкон богатого сановника. Парень не ожидал, что встретит там дочь богача, очаровательную Алису, и влюбится в нее без памяти.
Алиса узнает, что ей предстоит выйти замуж за нелюбимого человека. Она в панике, потому что теперь должна отказаться от мечты — Алиса хотела связать жизнь с наукой. После замужества ей придется забыть о своих амбициозных целях.
Матвей, в свою очередь, мечтает добиться сердца Алисы. Все, что у него есть — это работа посыльным и старые серебряные отцовские коньки. Тем не менее, он настроен решительно: устраивает Алисе тайные романтические свидания, показывает свой мир, где можно быть просто счастливым без всяких условностей. Когда простых ухаживаний становится уже недостаточно, он вступает в борьбу за свою возлюбленную с придворным карьеристом.
На пути героев ждет водоворот интриг светского общества, заговоры, скандалы, опасные приключения и новые невероятные открытия. Влюбленные проверят на прочность свою любовь и примут решения, которые навсегда изменят их жизни.
Режиссер Михаил Локшин снимал клипы для звезд российской эстрады и короткометражки до работы над фильмом «Серебряные коньки». Это его первый большой проект.
Съемки фильма «Серебряные коньки» проходили по всей Ленинградской области — в Санкт-Петербурге, Гатчине, Кронштадте, Всеволожске. Под съемочные локации были задействованы памятники архитектуры: дворцы Великих князей, Михайловский замок.
Для съемок в Санкт-Петербурге создали целый городок декораций площадью в 10 тыс. квадратных метров, а на Неве сотрудники МЧС сами установили специальные конструкции.
Изначально премьера фильма «Серебряные коньки» была назначена на 13 февраля, но ее передвинули на конец 2020 года, потому что на эту дату выпала еще одна премьера — картина режиссера Жоры Крыжовникова «Лед 2».
Главные роли в фильме «Серебряные коньки» исполнили актеры Федор Федотов и София Присс. Для них это первые серьезные проекты на большом экране.
Фильм «Серебряные коньки» журналисты прозвали «скандальным» из-за возбуждения дела Росприроднадзором. Во время съемок реку Мойку, Крюков канал и канал Грибоедова застелили плитами синего цвета. Краска из этих плит проникла в лед, а потом и в воду.
Съемки картины проходили с января по май 2019 года на натуре — замерзших реках и каналах. Специально для фильма были изготовлены коньки по историческим образцам, а также пригнаны кареты, сани и автомобили прошлого века.
Все золотые украшения и бриллианты, которые появятся в фильме — настоящие. В аренду их предоставила одна из крупных ювелирных компаний. На съемках сцен с украшениями дежурила специальная охрана.
Ради съемок в фильме все актеры брали уроки фигурного катания. Исполнитель главной роли Федор Федотов тоже учился кататься, хотя он хоккеист-любитель и занимался коньками профессионально.
1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.