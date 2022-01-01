Фильмы в жанре балет

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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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ON
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OP
Opera HD: Русские балеты
OperaHD: Зимняя сказка
OperaHD: Красное и черное
OperaHD: Лебединое озеро
OperaHD: Манон
OperaHD: Приключения Алисы в Стране Чудес
OperaHD: Проект Бетховен
OperaHD: Собор Парижской Богоматери
OperaHD: Сон в летнюю ночь
OperaHD: Сон в летнюю ночь
RO
ROH балет: Коппелия
ROH балет: Проект Данте
ROH балет: Щелкунчик
ROHD: Драгоценности
ROHD: Произведения Вулф
ROHD: Сон. Симфонические вариации. Маргарита и Арман
ROHD: Спящая красавица
TH
TheatreHD: Акрам Хан: Жизель
TheatreHD: БТ: Спящая красавица
TheatreHD: Братья Карамазовы
TheatreHD: Вечер современной хореографии
TheatreHD: Герой нашего времени
TheatreHD: Дон Кихот
TheatreHD: Драгоценности
TheatreHD: Жизель
TheatreHD: Золотая маска: Ромео и Джульетта
TheatreHD: Золотой век
TheatreHD: Коппелия
TheatreHD: Корсар
TheatreHD: Мэтью Борн: Золушка
TheatreHD: Мэтью Борн: Лебединое озеро
TheatreHD: Пламя Парижа
TheatreHD: Ромео и Джульетта
TheatreHD: Светлый ручей
TheatreHD: Спартак
TheatreHD: Щелкунчик
АН
Анастасия
БО
Большой
Большой театр: Лебединое озеро
ДА
Дама с камелиями
ДЕ
Девятая Симфония Мориса Бежара
ДО
Дон Кихот
ДР
Драгоценности
ЖИ
Жизель
Жизель 3D
ЗО
Золушка
ИВ
Иван Грозный
КИ
Китайский Новый Год. Щелкунчик
ЛЕ
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Лебединое озеро
МА
Манон
МЭ
Мэтью Борн: Кар Мен
Мэтью Борн: Лебединое озеро 3D
Мэтью Борн: Спящая красавица
НО
Ноймайер: Русалочка
НУ
Нуреев: Ромео и Джульетта
ПА
Парк
ПИ
Пионовая беседка
ПР
Приключения Алисы в стране чудес
РО
Ромео и Джульетта
СИ
Сильфида
СП
Спартак
Спящая красавица
ТА
Татьяна
ТЩ
Тщетная предосторожность
УК
Укрощение строптивой
ЩЕ
Щелкунчик
Щелкунчик
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
мюзикл
нуар
опера
приключения
сборник
семейный
сказка
спектакль
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фестиваль
фэнтези
эротика
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