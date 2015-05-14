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Страшные сказки Страшные сказки
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Il racconto dei racconti

Страшные сказки, 2015

2015 / Италия / Франция / Великобритания
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фэнтези о волшебных королевствах с Сальмой Хайек и Венсаном Касселем
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вольная киноадаптация сюжетов из сборника "Сказка сказок" итальянского писателя XVI века Джамбаттисты Базиле. Действие разворачивается в трех волшебных королевствах: король Диких Гор растит в своем замке гигантскую блоху; в Долине Туманов королева ждет обещанное ей мужем сердце дракона, которое поможет ей наконец-то забеременеть; а одержимый похотью король Одинокого Утеса влюбляется в прекрасный голос, принадлежащий на самом деле не юной деве, а двум старухам.

  • “Страшные сказки” стали первым англоязычным фильмом итальянского режиссера Маттео Гарроне.
  • Оригинальная "Сказка сказок", или “Пентамерон”, Джамбаттисты Базиле включает пятьдесят волшебных новелл и носит подзаголовок "Забава для малых ребят". Многие из мотивов сборника можно встретить в более поздних произведениях братьев Гримм, Шарля Перро и Карло Гоцци.
  • Сцена, в которой король Долины Туманов сражается с водным драконом, должна была быть намного более динамичной, но Маттео Гарроне пришлось внести некоторые коррективы, потому что сам дракон (реальный реквизит, а не CGI) сломался после того, как его показали сыну Гарроне и его одноклассникам во время перерыва.
  • В итальянской версии Венсана Касселя дублировал Пьерфранческо Фавино.
  • Картина получила национальную кинопремию Италии “Давид ди Донателло” 2016 в шести номинациях, включая “Лучшую режиссуру” и стала культурным наследием Италии.

Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…

6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 14 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Маттео Гарроне
Маттео Гарроне
В ролях
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Все актеры и съемочная группа
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Страшные сказки
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MaxSPb 9 октября 2015, 16:47
К сожалению, буду ругать.

Начало такое красивое стильное неспешное интересное, что показалось - ну вот, наконец хорошее кино.

А после просмотра… Читать дальше…
Анастасия 9 октября 2015, 16:47
Этот фильм поймут единицы. Это фильм о Боге, душе, о мироздании. О том, что мир - это единство противоположностей. О том, что за грехи родителей… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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