Страшные сказки, 2015

Вольная киноадаптация сюжетов из сборника "Сказка сказок" итальянского писателя XVI века Джамбаттисты Базиле. Действие разворачивается в трех волшебных королевствах: король Диких Гор растит в своем замке гигантскую блоху; в Долине Туманов королева ждет обещанное ей мужем сердце дракона, которое поможет ей наконец-то забеременеть; а одержимый похотью король Одинокого Утеса влюбляется в прекрасный голос, принадлежащий на самом деле не юной деве, а двум старухам.
Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…
Начало такое красивое стильное неспешное интересное, что показалось - ну вот, наконец хорошее кино.
А после просмотра… Читать дальше…