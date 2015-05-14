Страшные сказки, 2015

Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…