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Ведьмы Ведьмы
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The Witches

Ведьмы, 1990

1990 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, ни она сама ни внук не подозревали, что сами ведьмы уже здесь, совсем рядом… Повелительница ведьм вынашивает зловещие планы, она хочет погубить всех детей с помощью ужасного зелья. Если выпить это зелье, то можно превратиться в мышку. Бедный Люк уже стал ее жертвой и действительно превратился в мышонка. Однако он не собирается сдаваться, у него есть шанс спастись и спасти других. Уж о ком о ком, а о ведьмах он теперь знает немало!

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1990
Премьера в России 25 мая 1990
Премьера в мире 25 мая 1990
Возраст 12+
Режиссер
Николас Роуг
В ролях
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Мэй Зеттерлинг
Джейн Хоррокс
Джейн Хоррокс
Энн Лэмтон
Роуэн Аткинсон
Роуэн Аткинсон
Все актеры и съемочная группа
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20 июня 2018 11:23
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