Ведьмы, 1990

Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, ни она сама ни внук не подозревали, что сами ведьмы уже здесь, совсем рядом… Повелительница ведьм вынашивает зловещие планы, она хочет погубить всех детей с помощью ужасного зелья. Если выпить это зелье, то можно превратиться в мышку. Бедный Люк уже стал ее жертвой и действительно превратился в мышонка. Однако он не собирается сдаваться, у него есть шанс спастись и спасти других. Уж о ком о ком, а о ведьмах он теперь знает немало!