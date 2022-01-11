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Майнкрафт, 2023

2023 / США
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Шведско-американская картина от режиссера Питера Соллетта основана на одноименной видеоигре. Minecraft является одним из самых выгодных проектов компании Mojang AB, а 2018 год стал наиболее успешным годом для мобильной версии этой игры.

Выпущенный в 2011 году Minecraft сначала представлял собой обыкновенную «игру в песочнице», где участники собирают припасы и создают сложные постройки в мире, который, в свою очередь, состоит из различных кубических блоков. Эти элементы можно перестраивать по своему усмотрению, из-за чего у игроков появляется возможность постоянно преобразовывать пространство. С тех пор франшиза стала одной из самых продаваемых видеоигр в истории индустрии, была адаптирована для нескольких платформ и породила изобилие сопутствующих товаров. Данное развлечение не имеет статичного повествования, являясь приключенческой историей с огромной вселенной и самыми различными сюжетами. Еще до того, как было объявлено о киноадаптации, игра стала настоящим хитом в своей сфере и породила огромное количество фанатов по всему миру.

Действие остросюжетной фантастики вращается вокруг обыкновенной девушки-подростка и ее верных друзей, с которыми она постоянно попадает во всевозможные передряги и невероятные приключения. Группе смелых юных героев предстоит сразиться со злобным драконом Эндером, который намерен разрушить блочный мир Майнкрафта. Теперь команде, состоящей из авантюристов, необходимо отправиться в опасное и увлекательное путешествие, чтобы спасти и сохранить свой привычный мир.

 

Первоначально этот фильм собирался снимать режиссер Шон Леви, но он покинул проект после разногласий с разработчиками Minecraft, поскольку они посчитали, что его идея не подходит для их игры. Также из проекта выбыли сценаристы Киран и Мишель Малруни.

Слухи о создании фильма по видеоигре появились 28 февраля 2014 года, когда Маркус Перссон опубликовал в своем Twitter информацию о сотрудничестве Mojang AB с Warner Bros. Работа над сценарием началась 2 марта 2014 года.

21 июля 2015 года Ву Буй, исполнительный директор Mojang AB, объявил, что Роб МакЭлхенни станет режиссером фильма. 3 августа 2018 года режиссер Роб МакЭлхенни и сценарист Джейсон Фукс выбыли из проекта.

В конечном итоге режиссерское кресло занял Питер Соллет, лауреат Каннского кинофестиваля в конкурсе студенческих фильмов (Cinefondation) за фильм «Пять футов и выше». Он также известен благодаря таким картинам, как «Винил» и «Взлет».

7 февраля 2018 года продюсер Джилл Собель Мессик покончила жизнь самоубийством в возрасте 50 лет, в результате чего этот проект стал последним фильмом, над которым она работала.

К ноябрю 2016 года стало известно, что Стив Карелл вел переговоры о съемках в фильме, но позже актер покинул проект из-за конфликтов в своем расписании.

В оригинальной игре нет повествования и единого сюжета, поэтому с самого начала производства создатели фильма столкнулись с проблемой интерпретации. Также у игры из-за своего блочного дизайна необычная природа вселенной, которая также вызвала трудности переноса на киноэкран.

Год выпуска 2023
Прокатчик UPI
Режиссер
Джаред Хесс
Джаред Хесс
В ролях
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Майнкрафт 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ferensy 11 января 2022, 09:56
Ох и подозрительные фильмы у данного режиссёра
asgavrik 21 декабря 2021, 10:42
Я тож думал что это так рофл
Отзывы Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джейсон Момоа договаривается о роли в игровой адаптации видеоигры Minecraft Похоже, проект наконец стал на производственные рельсы.
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19 апреля 2022 13:35
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Написать
4 февраля 2022 16:01
Роб МакЭлхенни объяснил, почему покинул пост режиссера фильма по «Майнкрафт» Спустя два года режиссер пролил свет на свое увольнение.
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26 февраля 2020 15:53
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