Майнкрафт, 2023

Шведско-американская картина от режиссера Питера Соллетта основана на одноименной видеоигре. Minecraft является одним из самых выгодных проектов компании Mojang AB, а 2018 год стал наиболее успешным годом для мобильной версии этой игры.
Выпущенный в 2011 году Minecraft сначала представлял собой обыкновенную «игру в песочнице», где участники собирают припасы и создают сложные постройки в мире, который, в свою очередь, состоит из различных кубических блоков. Эти элементы можно перестраивать по своему усмотрению, из-за чего у игроков появляется возможность постоянно преобразовывать пространство. С тех пор франшиза стала одной из самых продаваемых видеоигр в истории индустрии, была адаптирована для нескольких платформ и породила изобилие сопутствующих товаров. Данное развлечение не имеет статичного повествования, являясь приключенческой историей с огромной вселенной и самыми различными сюжетами. Еще до того, как было объявлено о киноадаптации, игра стала настоящим хитом в своей сфере и породила огромное количество фанатов по всему миру.
Действие остросюжетной фантастики вращается вокруг обыкновенной девушки-подростка и ее верных друзей, с которыми она постоянно попадает во всевозможные передряги и невероятные приключения. Группе смелых юных героев предстоит сразиться со злобным драконом Эндером, который намерен разрушить блочный мир Майнкрафта. Теперь команде, состоящей из авантюристов, необходимо отправиться в опасное и увлекательное путешествие, чтобы спасти и сохранить свой привычный мир.
Первоначально этот фильм собирался снимать режиссер Шон Леви, но он покинул проект после разногласий с разработчиками Minecraft, поскольку они посчитали, что его идея не подходит для их игры. Также из проекта выбыли сценаристы Киран и Мишель Малруни.
Слухи о создании фильма по видеоигре появились 28 февраля 2014 года, когда Маркус Перссон опубликовал в своем Twitter информацию о сотрудничестве Mojang AB с Warner Bros. Работа над сценарием началась 2 марта 2014 года.
21 июля 2015 года Ву Буй, исполнительный директор Mojang AB, объявил, что Роб МакЭлхенни станет режиссером фильма. 3 августа 2018 года режиссер Роб МакЭлхенни и сценарист Джейсон Фукс выбыли из проекта.
В конечном итоге режиссерское кресло занял Питер Соллет, лауреат Каннского кинофестиваля в конкурсе студенческих фильмов (Cinefondation) за фильм «Пять футов и выше». Он также известен благодаря таким картинам, как «Винил» и «Взлет».
7 февраля 2018 года продюсер Джилл Собель Мессик покончила жизнь самоубийством в возрасте 50 лет, в результате чего этот проект стал последним фильмом, над которым она работала.
К ноябрю 2016 года стало известно, что Стив Карелл вел переговоры о съемках в фильме, но позже актер покинул проект из-за конфликтов в своем расписании.
В оригинальной игре нет повествования и единого сюжета, поэтому с самого начала производства создатели фильма столкнулись с проблемой интерпретации. Также у игры из-за своего блочного дизайна необычная природа вселенной, которая также вызвала трудности переноса на киноэкран.