Майнкрафт, 2023

Шведско-американская картина от режиссера Питера Соллетта основана на одноименной видеоигре. Minecraft является одним из самых выгодных проектов компании Mojang AB, а 2018 год стал наиболее успешным годом для мобильной версии этой игры.

Выпущенный в 2011 году Minecraft сначала представлял собой обыкновенную «игру в песочнице», где участники собирают припасы и создают сложные постройки в мире, который, в свою очередь, состоит из различных кубических блоков. Эти элементы можно перестраивать по своему усмотрению, из-за чего у игроков появляется возможность постоянно преобразовывать пространство. С тех пор франшиза стала одной из самых продаваемых видеоигр в истории индустрии, была адаптирована для нескольких платформ и породила изобилие сопутствующих товаров. Данное развлечение не имеет статичного повествования, являясь приключенческой историей с огромной вселенной и самыми различными сюжетами. Еще до того, как было объявлено о киноадаптации, игра стала настоящим хитом в своей сфере и породила огромное количество фанатов по всему миру.

Действие остросюжетной фантастики вращается вокруг обыкновенной девушки-подростка и ее верных друзей, с которыми она постоянно попадает во всевозможные передряги и невероятные приключения. Группе смелых юных героев предстоит сразиться со злобным драконом Эндером, который намерен разрушить блочный мир Майнкрафта. Теперь команде, состоящей из авантюристов, необходимо отправиться в опасное и увлекательное путешествие, чтобы спасти и сохранить свой привычный мир.