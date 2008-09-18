Зрелищная фэнтези-драма «Огонь и лед: Хроники драконов» переносит нас в сказочное королевство Карпию, где господствует магия, отважные рыцари и злые драконы. Король Августин, отец прекрасной принцессы Луизы, правил этими мирными землями. Это было щедрое государство с добрыми людьми, любящими свободу, которую король ценил больше всего на свете. Поэтому Луиза росла не как все принцессы, сидящие под боком у мамочки и занимающиеся вязкой носков. В 18 ее не выдали замуж, поэтому она могла свободно наслаждаться приключениями и беспрепятственно путешествовать по просторным владениям на своем коне. С ранних лет Луиза прекрасно владела верховой ездой и фехтованием. Однажды на деревню у замка напал ужасный Огненный Дракон, появившийся из-за далеких гор. Стражам короля удалось отразить нападение, но это было лишь видимостью спасения. Тот день был только началом: летающий ящер появлялся в Карпии каждые несколько недель. Через три месяца налетов царство было практически разрушено. Коварный король Квилок согласился дать убежище народу Карпии, но взамен он потребовал полного подчинения. Тогда Луиза решила отправиться на поиски изгнанного рыцаря Аладора, который, если верить легенде, смог победить когда-то Ледяного Дракона.