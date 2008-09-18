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Постер фильма Огонь и лед: Хроники драконов
4.4
Киноафиша Фильмы Огонь и лед: Хроники драконов
4.4

Огонь и лед: Хроники драконов

, 2008
Fire & Ice
Румыния / драма, приключения, фэнтези / 18+
Постер фильма Огонь и лед: Хроники драконов
4.4

О фильме

Зрелищная фэнтези-драма «Огонь и лед: Хроники драконов» переносит нас в сказочное королевство Карпию, где господствует магия, отважные рыцари и злые драконы. Король Августин, отец прекрасной принцессы Луизы, правил этими мирными землями. Это было щедрое государство с добрыми людьми, любящими свободу, которую король ценил больше всего на свете. Поэтому Луиза росла не как все принцессы, сидящие под боком у мамочки и занимающиеся вязкой носков. В 18 ее не выдали замуж, поэтому она могла свободно наслаждаться приключениями и беспрепятственно путешествовать по просторным владениям на своем коне. С ранних лет Луиза прекрасно владела верховой ездой и фехтованием. Однажды на деревню у замка напал ужасный Огненный Дракон, появившийся из-за далеких гор. Стражам короля удалось отразить нападение, но это было лишь видимостью спасения. Тот день был только началом: летающий ящер появлялся в Карпии каждые несколько недель. Через три месяца налетов царство было практически разрушено. Коварный король Квилок согласился дать убежище народу Карпии, но взамен он потребовал полного подчинения. Тогда Луиза решила отправиться на поиски изгнанного рыцаря Аладора, который, если верить легенде, смог победить когда-то Ледяного Дракона. 

В ролях

Арнольд Вослу
King Augustin
Эми Экер
Эми Экер
Princess Luisa
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Sangimel
Овидиу Никулеску
King Quilok
Том Уисдом
Gabriel
Разван Василеску
Paxian Ru
Oana Pellea
Queen Remini
Кабрал Ибака
Knight Pontiero
Loredana Groza
Lila
Cristian Motiu
Servant
Режиссер Питоф
Сценарист Майкл Конивес, Angela Mancuso
Композитор Frankie Blue
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 сентября 2008
Дата выхода
18 сентября 2008 Великобритания
17 апреля 2009 Германия
2 августа 2009 Италия
18 сентября 2008 США
Бюджет $3 000 000
Производство Media Pro Pictures
Другие названия
Fire & Ice, Fire & Ice: The Dragon Chronicles, The Dragon Chronicles: Fire & Ice, A tűzsárkány birodalma, El dragón y la princesa, Fire & Ice - Le cronache del drago, Fire & Ice; The Dragon Chronicles, Fire & Ice: Cronica dragonilor, Fogo e Gelo, Les chroniques du dragon, Lửa Và Băng: Biên Niên Sử Rồng, W krainie ognia i lodu, Zmajske hronike: Vatra i led, Φωτιά & πάγος, Огонь и лёд: Хроники драконов, Огън и лед, ドラゴン・スレイヤー 炎の竜と氷の竜, FUEGO Y HIELO CRONICAS DE DRAGONES, 冰与火, Fire & Ice: Le Cronache del Drago, The Dragon Chronicles - Fire and Ice

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb

Отзывы о фильме

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