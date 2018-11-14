Оповещения от Киноафиши
Драконий жемчуг супер: Броли

Dragon Ball Super: Broly 18+
О фильме

Гоку и Вегета встречают на своем пути воина-саяна, самого сильного воина во Вселенной.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 29 января 2019
Премьера в мире 14 ноября 2018
Дата выхода
24 января 2019 Австралия
24 января 2019 Аргентина
3 января 2019 Бразилия
23 января 2019 Великобритания
30 июля 2019 Германия
29 марта 2019 Индия
23 января 2019 Ирландия
1 февраля 2019 Испания
28 февраля 2019 Италия
16 января 2019 Канада
24 мая 2019 Китай
11 января 2019 Мексика
24 января 2019 Нидерланды
24 января 2019 Новая Зеландия
14 марта 2019 Португалия
27 декабря 2018 Таиланд
22 февраля 2019 Тайвань
13 марта 2019 Франция
14 февраля 2019 Южная Корея
14 декабря 2018 Япония
MPAA PG
Бюджет $8 500 000
Сборы в мире $115 750 445
Производство Toei Company, Fox International Productions, Shueisha
Другие названия
Doragon Bôru Sûpâ Burorî, Dragon Ball Super: Broly, Doragon bôru chô: Burorî, Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Broly, Bola de drac Super: Broly, Dragon Ball Super the Movie, Dragon Ball Super: La película - Broly, Dragon Ball Super: O Filme - Broly, Dragon Ball Super: The Movie, Dragon Ball Super: The Movie - Broly, Dragonball Super - Broly, Драконий жемчуг Супер: Броли, Перлина дракона супер у кiно, ドラゴンボール超 ブロリー, 七龍珠超：布羅利, 龙珠超：布罗利
Режиссер
Тацуя Нагаминэ
Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Как аниме «Драконий жемчуг» поставило на уши американских аналитиков
Как аниме «Драконий жемчуг» поставило на уши американских аналитиков Никто не ожидал, что фильм вырвется в пятерку лидеров бокс-офиса. Феликс Зилич рассказывает, что произошло, и объясняет, почему японская анимация уделала американский прокат.
22 января 2019 10:34
