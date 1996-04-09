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Джеймс и гигантский персик Джеймс и гигантский персик
Киноафиша Фильмы Джеймс и гигантский персик
James And The Giant Peach

Джеймс и гигантский персик, 1996

1996 / США / Великобритания
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спокойная и счастливая жизнь Джеймса на английском побережье обрывается, когда его родителей убивает носорог, а его отправляют жить со двумя его злобными тетками. Однажды, отважно спасая жизнь паука, Джеймс случайно овладевает волшебными вареными языками крокодила, после чего в его саду начинает расти огромный персик. Войдя внутрь, мальчик встречает там не только паука, но и целый ряд новых друзей, включая божью коровку и многоножку, которые помогают ему в его плане попытаться добраться до Нью-Йорка, чтобы найти там Самое Большое Здание в городе…

  • Когда Сороконожка открывает дверь в каюту капитана пиратов, тот очень удивленно восклицает: «Скеллингтон?» Голова марионетки, которую использовали для капитана, на самом деле такая же, как у Джека Скеллингтона из мультфильма «Кошмар перед Рождеством». Когда Сороконожка обнаруживает компас, он говорит: «Джекпот».
  • Этому фильму понадобилось двенадцать лет, чтобы выйти на экран. Сам Роальд Даль, автор оригинальной повести, был убежден, что из этого рассказа никогда не удастся снять жизнеспособный мультфильм.
  • Текст для песни «Eating the Peach» написал сам Роальд Даль.
  • Генри Селик думал о том, чтобы сделать весь фильм в режиме покадровой анимации, но в итоге решил смешать ее с реальными съемками, чтобы сократить расходы.

Однажды маленький Джеймс спасает жизнь паука. В благодарность тот дарит мальчику волшебное зелье, из-за которого небольшой персик неожиданно вырастает в гигантский фрукт.

Внутри него скрывается целый мир. Возможно, там Джеймса ждут настоящие друзья, которые помогут осуществить его самые заветные мечты…

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 4 июня 2004
Премьера онлайн 11 июля 2016
Премьера в мире 9 апреля 1996
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $38 000 000
Режиссер
Генри Селик
В ролях
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Джейн Ливз
Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
Пит Постлетуэйт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Джеймс и гигантский персик 2 постера
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