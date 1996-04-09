Джеймс и гигантский персик, 1996

Спокойная и счастливая жизнь Джеймса на английском побережье обрывается, когда его родителей убивает носорог, а его отправляют жить со двумя его злобными тетками. Однажды, отважно спасая жизнь паука, Джеймс случайно овладевает волшебными вареными языками крокодила, после чего в его саду начинает расти огромный персик. Войдя внутрь, мальчик встречает там не только паука, но и целый ряд новых друзей, включая божью коровку и многоножку, которые помогают ему в его плане попытаться добраться до Нью-Йорка, чтобы найти там Самое Большое Здание в городе…
Однажды маленький Джеймс спасает жизнь паука. В благодарность тот дарит мальчику волшебное зелье, из-за которого небольшой персик неожиданно вырастает в гигантский фрукт.
Внутри него скрывается целый мир. Возможно, там Джеймса ждут настоящие друзья, которые помогут осуществить его самые заветные мечты…