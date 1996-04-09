Джеймс и гигантский персик, 1996

Однажды маленький Джеймс спасает жизнь паука. В благодарность тот дарит мальчику волшебное зелье, из-за которого небольшой персик неожиданно вырастает в гигантский фрукт.

Внутри него скрывается целый мир. Возможно, там Джеймса ждут настоящие друзья, которые помогут осуществить его самые заветные мечты…