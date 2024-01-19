Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма The American Society of Magical Negroes
4.2
The American Society of Magical Negroes - Трейлер
Киноафиша Фильмы The American Society of Magical Negroes
4.2

The American Society of Magical Negroes

, 2024
The American Society of Magical Negroes
США / комедия, фэнтези / 18+
Трейлеры
Постер фильма The American Society of Magical Negroes
4.2
The American Society of Magical Negroes - Трейлер
The American Society of Magical Negroes  Трейлер

В ролях

Джастис Смит
Джастис Смит
Aren
Дэвид Алан Грир
Дэвид Алан Грир
Roger
Микейла Уоткинс
Микейла Уоткинс
Аиша Хиндс
Аиша Хиндс
Руперт Френд
Руперт Френд
Николь Байер
Николь Байер
Грег Кохан
Zachary Barton
Collector #2
Anthony Coons
Collector #3
Robbie Troy
Collector #4
Джиллиан Вигмэн
Andrea
James E. Welsh
Patron
Режиссер Коби Либий
Сценарист Коби Либий
Композитор Майкл Эбелс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 апреля 2024
Премьера в мире 19 января 2024
Дата выхода
2 апреля 2024 Австралия PG
22 марта 2024 Азербайджан
15 марта 2024 Болгария
26 апреля 2024 Великобритания 12A
25 апреля 2024 Германия 12
15 марта 2024 Испания 16
15 марта 2024 Кыргызстан
15 марта 2024 Молдавия
15 марта 2024 США PG-13
15 марта 2024 Таджикистан
15 марта 2024 Узбекистан
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $2 496 248
Производство Sight Unseen Pictures, Focus Features
Другие названия
The American Society of Magical Negroes, A Sociedade Americana de Negros Mágicos, A Sociedade Norte-Americana dos Negros Mágicos, Amerikan Büyülü Zenciler Birliği, Bűvös Négerek Amerikai Társasága, La sociedad americana de negros mágicos, La società americana dei Magical Negroes, La société américaine des Noirs magiques, 美国黑人魔法协会, 美國魔法黑人協會, האגודה האמריקאית של השחור הקסום, La sociedad estadounidense de negros mágicos, האגודה האמריקאית לשחורים קסומים

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 15 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
The American Society of Magical Negroes - Трейлер
The American Society of Magical Negroes Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Aren Ты не мой друг. И ты не хочешь дружить, потому что если бы мы действительно были друзьями, тебе пришлось бы говорить со мной и слушать меня и признавать реальность, в которой я живу — в стране, которая заставляет меня чувствовать, что она хочет, чтобы я умер. Где если меня застрелят сегодня, найдётся целая армия людей, готовая объяснить, что, скорее всего, вина лежит на мне. И я чувствую это каждый день — в каждом взгляде, в каждом фильме, который должен быть воодушевляющим. И это меняет всё. Это меняет то, как я хожу, как говорю и как занимаю пространство! Или нет! Это меняет то, какие риски кажутся разумными, а какие — безумными. И за всю мою жизнь мне приходится осознавать, что это груз, который я ношу всё время. И после этого длинного пути к тому, чтобы понять, что, может быть, этот s### влияет на всё, что я делаю, ты хочешь развернуться и вести себя так, словно я сумасшедший за то, что признаю это. Нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. У тебя нет права подвергать меня опасности просто потому, что тебе не хочется чувствовать себя a######. Будь a######. Потому что стыд за то, что ты просто существуешь, — вот моя вся жизнь. И эта страна настолько безразлична к моему существованию, что на каком-то уровне я не думаю, что имею право на существование. И то, что я говорю тебе и что ты так твёрдо отказываешься слышать, — f### that! Да! Я заслуживаю быть здесь — не только на этой сцене, но и в этом мире. И это, верь или нет, для меня — откровение. Так что хочешь узнать о моём — моём «разнообразном опыте»? Я на этой планете уже 27 лет, и только на этой неделе я понял, что достоин жить.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше