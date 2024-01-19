Aren Ты не мой друг. И ты не хочешь дружить, потому что если бы мы действительно были друзьями, тебе пришлось бы говорить со мной и слушать меня и признавать реальность, в которой я живу — в стране, которая заставляет меня чувствовать, что она хочет, чтобы я умер. Где если меня застрелят сегодня, найдётся целая армия людей, готовая объяснить, что, скорее всего, вина лежит на мне. И я чувствую это каждый день — в каждом взгляде, в каждом фильме, который должен быть воодушевляющим. И это меняет всё. Это меняет то, как я хожу, как говорю и как занимаю пространство! Или нет! Это меняет то, какие риски кажутся разумными, а какие — безумными. И за всю мою жизнь мне приходится осознавать, что это груз, который я ношу всё время. И после этого длинного пути к тому, чтобы понять, что, может быть, этот s### влияет на всё, что я делаю, ты хочешь развернуться и вести себя так, словно я сумасшедший за то, что признаю это. Нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. У тебя нет права подвергать меня опасности просто потому, что тебе не хочется чувствовать себя a######. Будь a######. Потому что стыд за то, что ты просто существуешь, — вот моя вся жизнь. И эта страна настолько безразлична к моему существованию, что на каком-то уровне я не думаю, что имею право на существование. И то, что я говорю тебе и что ты так твёрдо отказываешься слышать, — f### that! Да! Я заслуживаю быть здесь — не только на этой сцене, но и в этом мире. И это, верь или нет, для меня — откровение. Так что хочешь узнать о моём — моём «разнообразном опыте»? Я на этой планете уже 27 лет, и только на этой неделе я понял, что достоин жить.