Говард и Подводное Королевство, 2017

Юный Лавкрафт отправляется в новое захватывающее приключение! На этот раз судьба забрасывает будущего писателя в Подводное королевство, где он столкнется с ключевым персонажем мифов Ктулху — Дагоном.
Америка, начало XX века. Главный герой — мальчик по имени Говард. Несмотря на юный возраст, он умён и самостоятелен. Воспитанием сына занимаются заботливые родители Сара и Уилфред. Однажды ребенок обнаружил в кабинете отца загадочный «Некрономикон». Из книги подросток узнал о существовании иных миров, скрытых от человеческого глаза. Объединившись с друзьями, Лавкрафт вступил в неравную схватку с силами зла. Обезопасив дом от сказочных монстров, обитающих по ту стороны реальности, мальчик вернулся домой. Однако на этом история не заканчивается. Впереди юношу ждут новые испытания.
На сей раз угроза нависает над его близкими. Мама Говарда угодила в лапы к заклятому врагу. Чтобы вызволить Сару из плена, отец и сын объединяются с загадочным доктором Генри Армитиджем (Кристофер Пламмер). Он не понаслышке знает о древних существах, живших на Земле задолго до возникновения человеческой цивилизации. Последним к отряду примыкает лучший друг Спот, уже участвовавший в предыдущем расследовании.
Чтобы спасти мать, Лавкрафт вынужден отправиться с Подводное королевство. Здесь, на глубине океана, он раскроет тайну, способную изменить мир. Его ждёт встреча с божеством Говлинсом, известным под псевдонимом Дагон. Будучи покровителем глубоководных, монстр достигает гигантских размеров и воплощает в себе лучшие черты двух видов.
Мультфильм основан на серии комиксов, написанных Брюсом Брауном и иллюстрированных Ренцо Подеста. Публикация первой книги «Ледяное королевство» состоялась в 2009 году. Сюжет произведений отсылает к мифам о Ктулху из романов выдающегося американского автора в жанре хоррор Говарда Филлипса Лавкрафта («Хребты безумия», «Дагон», «Реаниматор», «Зов Ктулху»).
Предыдущая часть дилогии «Говард и Замерзшее королевство» вышла в 2016 году. Режиссёром и автором сценария вновь выступил Шон Патрик О’Рейли.
Роли озвучивали известные голливудские актёры: Рон Перлман, Кристофер Пламмер, Марк Хэмилл и Даг Брэдли.
Джеффри Комбс, подаривший голос Абдулу, в прошлом неоднократно снимался в фильмах по мотивам произведений Лавкрафта. В 1985 году актёр воплотил образ одержимого учёного Герберта Уэста в «Реаниматоре», после чего снялся в научно-фантастическом хорроре «Извне» по короткому рассказу «Из глубин мироздания». В альманахе «Книга Мертвых» (1993) Комбс сыграл уже самого писателя.
Мультфильм был показан на кинофестивале имени Говарда Филлипса Лавкрафта в Орегоне. Также работа Шона Патрика О’Рэйли вошла в конкурсную программу фестиваля FEARnyc специализирующегося на фильмах ужасов.
Режиссёр Шон Патрик О’Рейли привлёк к созданию мультфильма сыновей и родственников: Кифера, Хармони, Феникс и Саммер.
Российская кинотеатральная премьера анимационного фильма «Говард и Подводное королевство» назначена на 28 января 2021 года, в то время как цифровой релиз на DVD и Blu-ray состоялся 5 декабря 2017 года.
Молодому Говарду Лавкрафту предстоит отправиться в Подводное Королевство, чтобы найти все три мистических дневника своего отца и спасти свою семью.
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