Говард и Подводное Королевство, 2017

Юный Лавкрафт отправляется в новое захватывающее приключение! На этот раз судьба забрасывает будущего писателя в Подводное королевство, где он столкнется с ключевым персонажем мифов Ктулху — Дагоном.

Америка, начало XX века. Главный герой — мальчик по имени Говард. Несмотря на юный возраст, он умён и самостоятелен. Воспитанием сына занимаются заботливые родители Сара и Уилфред. Однажды ребенок обнаружил в кабинете отца загадочный «Некрономикон». Из книги подросток узнал о существовании иных миров, скрытых от человеческого глаза. Объединившись с друзьями, Лавкрафт вступил в неравную схватку с силами зла. Обезопасив дом от сказочных монстров, обитающих по ту стороны реальности, мальчик вернулся домой. Однако на этом история не заканчивается. Впереди юношу ждут новые испытания.

На сей раз угроза нависает над его близкими. Мама Говарда угодила в лапы к заклятому врагу. Чтобы вызволить Сару из плена, отец и сын объединяются с загадочным доктором Генри Армитиджем (Кристофер Пламмер). Он не понаслышке знает о древних существах, живших на Земле задолго до возникновения человеческой цивилизации. Последним к отряду примыкает лучший друг Спот, уже участвовавший в предыдущем расследовании.

Чтобы спасти мать, Лавкрафт вынужден отправиться с Подводное королевство. Здесь, на глубине океана, он раскроет тайну, способную изменить мир. Его ждёт встреча с божеством Говлинсом, известным под псевдонимом Дагон. Будучи покровителем глубоководных, монстр достигает гигантских размеров и воплощает в себе лучшие черты двух видов.