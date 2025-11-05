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Постер фильма Вeдьмы
7.6
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7.6

Вeдьмы

, 1922
Häxan
Швеция / документальный, фэнтези, ужасы / 18+
Постер фильма Вeдьмы
7.6

О фильме

Фильм состоит из 7 частей. Некоторые из них являются чисто документальными, некоторые чисто игровыми, некоторые сочетают элементы обоих жанров. Издревле люди пытались объяснить непонятные им явления вмешательством злых и добрых высших сил, так появилась вера людей в бога и дьявола. В Средние века массовое помешательство на охоте на ведьм достигло апогея – быть старой и страшной или молодой и красивой считалось достаточным основанием для обвинения в колдовстве и сговоре с Дьяволом.

В ролях

Беньямин Кристенсен
Djævlen (The Devil)
Марен Педерсен
Heksen (The Witch)
Клара Понтоппидан
Nonne (Nun)
Элит Пио
Heksedommer (Witch Judge - The Young Monk)
Оскар Стриболт
Graabroder (Gray Monk)
Элизабет Кристенсен
En ældre bondekone (Older Farm Lady)
Тора Тейе
En hysterisk kvinde (Hysterical Woman)
John Andersen
Chief Inquisitor
Пол Ремерт
Juveler (Jeweler)
Карен Уинзер
Anna's Sister
Режиссер Беньямин Кристенсен
Сценарист Беньямин Кристенсен
Композитор Барди Йоуханнссон, Launy Grøndahl, Дэниэл Хумайр, Матти Бай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1922
Премьера онлайн 22 февраля 2018
Премьера в мире 18 сентября 1922
Дата выхода
1 февраля 1924 Германия
27 мая 1929 США
1 мая 1968 Франция
18 сентября 1922 Швеция 15
4 июля 2023 Южная Корея 15
Бюджет 2 000 000 SEK
Производство Aljosha Production Company, Svensk Filmindustri (SF)
Другие названия
Häxan, Häxan: Witchcraft Through the Ages, La brujería a través de los tiempos, A Feitiçaria Através dos Tempos, Boszorkányok, Cadılar, Czarownice, Die Hexe, Häxan - A Feitiçaria Através dos Tempos, Häxan, les sorcières, Häxan: Ett kulturhistoriskt föredrag i levande bilder, Häxan: La brujería a través de los tiempos, Heksen, Hekserij door de eeuwen heen, Hexen, I mageia mesa apo tous aiones, La sorcellerie à travers les âges, La stregoneria attraverso i secoli, Noita, The Witch, The Witches, Vrăjitoria de-a lungul veacurilor, Η μαγεία μέσα από τους αιώνες, Вeдьмы, Ведьмы, Вештице, 魔女, Witchcaft Through the Ages, Nõid, Haxan, Häxan. La brujería a través de los tiempos, Häxan: Čarodějnictví v průběhu věků, La sorcellerie à travers les ages, 헥산: 마녀들

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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Обновлено 10 ноября 2025

Цитаты

Title Card Бедная маленькая истеричная ведьма! В Средние века ты конфликтовала с церковью. Теперь — с законом.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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