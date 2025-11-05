Фильм состоит из 7 частей. Некоторые из них являются чисто документальными, некоторые чисто игровыми, некоторые сочетают элементы обоих жанров. Издревле люди пытались объяснить непонятные им явления вмешательством злых и добрых высших сил, так появилась вера людей в бога и дьявола. В Средние века массовое помешательство на охоте на ведьм достигло апогея – быть старой и страшной или молодой и красивой считалось достаточным основанием для обвинения в колдовстве и сговоре с Дьяволом.
|1 февраля 1924
|Германия
|27 мая 1929
|США
|1 мая 1968
|Франция
|18 сентября 1922
|Швеция
|15
|4 июля 2023
|Южная Корея
|15