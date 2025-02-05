Маленький принц, 2022

Сегодня вечером, в Детском Театре, проходит кукольный спектакль "Маленький принц". В тёмном зале мы видим Старого Лётчика, который хочет поведать историю, приключившуюся с ним шесть лет назад. Вместе с детьми мы окунаемся в эти воспоминания, а руки кукловодов, управляющих миниатюрными фигурками героев, как будто оживляют рассказ у нас на глазах. Дети удивлённо наблюдают за происходящим действием и вот, шарф Маленького принца уже колышется на ветру, прекрасная Роза по-настоящему светится своей красотой, а звёзды на небе вдруг приходят в движение. В какой-то момент стирается грань между сказкой и реальностью, игрушечные герои оживают у нас на глазах, погружая в волшебный мир "Маленького принца"...