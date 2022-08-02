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Маленький принц Маленький принц
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Маленький принц, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Сегодня вечером, в Детском Театре, проходит кукольный спектакль "Маленький принц". В тёмном зале мы видим Старого Лётчика, который хочет поведать историю, приключившуюся с ним шесть лет назад. Вместе с детьми мы окунаемся в эти воспоминания, а руки кукловодов, управляющих миниатюрными фигурками героев, как будто оживляют рассказ у нас на глазах. Дети удивлённо наблюдают за происходящим действием и вот, шарф Маленького принца уже колышется на ветру, прекрасная Роза по-настоящему светится своей красотой, а звёзды на небе вдруг приходят в движение. В какой-то момент стирается грань между сказкой и реальностью, игрушечные герои оживают у нас на глазах, погружая в волшебный мир "Маленького принца"...

Продолжительность 32 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 6+
Режиссер
Максим Макеев
В ролях
Юрий Григорьев
Тимофей Ефремов
Татьяна Весёлкина
Александр Гаврилин
Станислав Концевич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленький принц 1 постер
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