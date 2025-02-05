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Постер фильма Маленький принц
Маленький принц - Трейлер
Киноафиша Фильмы Маленький принц

Маленький принц

, 2022
Россия / фэнтези, драма, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Маленький принц
Маленький принц - Трейлер
Маленький принц  Трейлер

О фильме

Сегодня вечером, в Детском Театре, проходит кукольный спектакль "Маленький принц". В тёмном зале мы видим Старого Лётчика, который хочет поведать историю, приключившуюся с ним шесть лет назад. Вместе с детьми мы окунаемся в эти воспоминания, а руки кукловодов, управляющих миниатюрными фигурками героев, как будто оживляют рассказ у нас на глазах. Дети удивлённо наблюдают за происходящим действием и вот, шарф Маленького принца уже колышется на ветру, прекрасная Роза по-настоящему светится своей красотой, а звёзды на небе вдруг приходят в движение. В какой-то момент стирается грань между сказкой и реальностью, игрушечные герои оживают у нас на глазах, погружая в волшебный мир "Маленького принца"...

В ролях

Юрий Григорьев
Тимофей Ефремов
Александр Гаврилин
Станислав Концевич
Станислав Концевич
Татьяна Веселкина
Режиссер Максим Макеев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 32 минуты
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 5 февраля 2025

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Маленький принц - Трейлер
Маленький принц Трейлер
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