Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Candy Cane Lane
Киноафиша Фильмы Candy Cane Lane
Candy Cane Lane

Candy Cane Lane, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 декабря 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Реджинальд Хадлин
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Ник Офферман
Ник Офферман
Кэтрин Дент
Кен Марино
Кен Марино
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Candy Cane Lane 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
Большая потеря для россиян: не стало любимой всеми звезды «Дяди Вани»
Успешный, богатый и знаменитый: аккордеонист из «Минуты славы» вырос идеалом мужчины
Тест: какой цвет у вашей личности?
Развелся с красавицей-женой и пропал: как теперь живет Иракли из «Фабрики»
«Она ушла»: едва окрепший Костомаров заговорил об изменах Домниной
Годы взяли свое: как сейчас выглядит Анна Шатилова
Улыбка как у Жанны: на дочь сестры Фриске любо-дорого смотреть (фото)
Эта 63-летняя женщина шокировала людей детскими нарядами: стилисты сделали из нее конфетку
Мечта любой женщины: мужчины этих знаков Зодиака любят дарить дорогие подарки
Села на шею и ножки свесила: скандальная певица отбила мужа у Пугачевой
Деньги его не испортили: вот как теперь живет первый победитель «Последнего героя»
Едва стоящий на ногах Костомаров принял новый удар судьбы: не каждый спортсмен через это прошел
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше