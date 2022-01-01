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Любовь на траве
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L'amour par terre

Любовь на траве, 1984

1984 / Франция
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Модный сценарист предлагает двум молодым актрисам роль в новом фильме, который обещает стать сенсацией. Дав свое согласие и подписав контракт, девушки замечают в нем довольно странные пункты.

Например, во время репетиций они обе должны жить на вилле режиссера. Потом начинаются и вовсе фантастические вещи: актрисы оказываются под влиянием некоего мага, в галлюцинациях они видят свое будущее, а заодно и будущий фильм.

Одним словом, тайны, интриги, волшебство и соперничество заставляют всех участников зтой истории то и дело меняться местами: режиссер становится зрителем. а актерам приходится самим принимать жизненно важные решения. Причем жизненно важные в прямом смысле слова.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 6 октября 1984
Режиссер
Жак Риветт
В ролях
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь на траве 2 постера
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