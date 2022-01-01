Любовь на траве, 1984

Модный сценарист предлагает двум молодым актрисам роль в новом фильме, который обещает стать сенсацией. Дав свое согласие и подписав контракт, девушки замечают в нем довольно странные пункты.

Например, во время репетиций они обе должны жить на вилле режиссера. Потом начинаются и вовсе фантастические вещи: актрисы оказываются под влиянием некоего мага, в галлюцинациях они видят свое будущее, а заодно и будущий фильм.

Одним словом, тайны, интриги, волшебство и соперничество заставляют всех участников зтой истории то и дело меняться местами: режиссер становится зрителем. а актерам приходится самим принимать жизненно важные решения. Причем жизненно важные в прямом смысле слова.