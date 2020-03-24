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Побег на Ведьмину гору Побег на Ведьмину гору
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Escape to Witch Mountain

Побег на Ведьмину гору, 1975

1975 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Одаренные необычными психокинетическими способностями, десятилетняя Тиа и ее двенадцатилетний брат Тони оказываются в приюте, страдая от амнезии. Но вскоре их необыкновенные способности привлекают внимание жадного миллионера Аристотеля Болта, который хочет получить прибыль от Тиа и Тони, взяв под контроль их особые способности. Теперь подростки находятся в тисках неудержимого мании величия, и их единственный шанс на свободу находится в руках скептически настроенного туриста Джейсона О'Дея. Смогут ли они найти ответы в самом сердце Ведьминой горы?

  • Ким Ричардс и Айк Эйзенманн, играющие детей в этом фильме и в «Возвращении с Ведьминой горы», появились в сцене из фильма ремейка 2009 года. Эйзенманн – это шериф Антоний в баре, а Ричардс – официантка Тина. 
  • Ким Ричардс питала особую привязанность к медведю Бруно. Однажды она попросила помочь искупать его, и, действуя нехарактерно, медведь поднял ее, качнул и энергично встряхнул, прежде чем его дрессировщик наконец заставил Бруно поставить девочку на место. Ричардс был напугана, но попыталась сделать вид, что ничего не случилось. 
  • В какой-то момент во время сцены драки между Тони и Трак Дермотт Даунс так сильно ударил битой, что попал в Айзенмана. В некоторых сценах, несмотря на все усилия гримерного отдела, можно увидеть зеленоватый синяк под его левым глазом.

Брат и сестра, Тиа и Тони обладают уникальными способностями, которые хотели бы использовать в своих целях двое злодеев. Один выдает себя за дядюшку Тии и Тони.

Другой — известный всему миру богач с дурной репутацией. И находится только один человек, который готов помочь детям бежать с «Ведьминой горы».

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1975
Премьера онлайн 24 марта 2020
Премьера в мире 21 марта 1975
Возраст 6+
MPAA G
Режиссер
Джон Хаф
В ролях
Эдди Альберт
Рэй Милланд
Ким Ричардс
Айк Айсенманн
Дональд Плэзенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Побег на Ведьмину гору 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
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