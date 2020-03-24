Побег на Ведьмину гору, 1975

Одаренные необычными психокинетическими способностями, десятилетняя Тиа и ее двенадцатилетний брат Тони оказываются в приюте, страдая от амнезии. Но вскоре их необыкновенные способности привлекают внимание жадного миллионера Аристотеля Болта, который хочет получить прибыль от Тиа и Тони, взяв под контроль их особые способности. Теперь подростки находятся в тисках неудержимого мании величия, и их единственный шанс на свободу находится в руках скептически настроенного туриста Джейсона О'Дея. Смогут ли они найти ответы в самом сердце Ведьминой горы?