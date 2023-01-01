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Цирк сгорел, и клоуны разбежались Цирк сгорел, и клоуны разбежались
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Tsirk sgorel, i klouny razbezhalis

Цирк сгорел, и клоуны разбежались, 1998

1998 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Главный герой фильма — режиссер Николай Худокормов. Он стоит на пороге пятидесятилетия, за его плечами жизнь, богатая событиями: творческие поиски, неоднократные браки, дети. Все это уже в прошлом. Осталось лишь глухое безденежье, полубезумная мать и безразличие к самому себе. Но Николай мучается от навязчивой идеи — он должен снять главный фильм своей жизни. Он мечется в поисках чуда, которое подарит ему деньги на осуществление съемок, преследуемый молодой и прекрасной женщиной, убеждающей его в бренности собственной жизни. Со временем Николая начинает пугать её навязчивость и странность.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1998
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Бортко
Владимир Бортко
В ролях
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Нина Русланова
Нина Русланова
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Зинаида Шарко
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цирк сгорел, и клоуны разбежались 2 постера
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Цирк сгорел, и клоуны разбежались
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Вызов
Вызов
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