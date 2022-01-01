Новые приключения янки при дворе короля Артура, 1988

Кинофантазия на тему романа Марка Твена рассказывает историю американского штурмана Хэнка Моргана, волшебным образом попавшего на своем авиалайнере в далекое прошлое. Здесь, в средневековой Логрии Моргана ждет встреча с королем Артуром, Ланселотом, Мордредом, Морганой и другими героями старинных легенд. Сумеет ли герой освоится в новой реальности, не разрушив при этом хрупкую красоту артуровского мира?
То ли это приснилось американскому летчику, то ли его самолет заблудился во времени, но попал современный янки в эпоху славного короля Артура. Здесь суждено ему встретить легендарных рыцарей Круглого стола и коварную Моргану – сестру короля, прекрасную Сэнди и мудрого Волшебника. Ему предстоит оказаться в лохмотьях раба и в рыцарских латах, стать свидетелем величия и гибели королевства...