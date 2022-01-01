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Новые приключения янки при дворе короля Артура Новые приключения янки при дворе короля Артура
Киноафиша Фильмы Новые приключения янки при дворе короля Артура
Novye priklyucheniya yanki pri dvore korolya Artura

Новые приключения янки при дворе короля Артура, 1988

1988 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кинофантазия на тему романа Марка Твена рассказывает историю американского штурмана Хэнка Моргана, волшебным образом попавшего на своем авиалайнере в далекое прошлое. Здесь, в средневековой Логрии Моргана ждет встреча с королем Артуром, Ланселотом, Мордредом, Морганой и другими героями старинных легенд. Сумеет ли герой освоится в новой реальности, не разрушив при этом хрупкую красоту артуровского мира?

  • Честолюбивого отпрыска Морганы Мордреда сыграл Марк Гресь, сын режиссера картины Виктора Гресь.
  • Для съемок “Новых приключений…” были задействованы декорации, созданные для картины “Трудно быть богом” Петера Фляйшмана (1989). Оба фильма снимались примерно в одно и то же время на Киностудии им. Александра Довженко.
  • Альберт Филозов (Артур) и Евгений Евстигнеев (архиепископ) ранее уже работали с Виктором Гресем над фильмом “Черная курица, или Подземные жители” (1980).
  • Натурные съемки для фильма проходили в каньонах, расположенных в окрестностях таджикского города Исфара.
  • Оригинальный фантастический роман Марка Твена – одно из самых первых литературных произведений, в которых упоминаются путешествия во времени. Книга Твена опередила “Машину времени” Уэллса на шесть лет.

То ли это приснилось американскому летчику, то ли его самолет заблудился во времени, но попал современный янки в эпоху славного короля Артура. Здесь суждено ему встретить легендарных рыцарей Круглого стола и коварную Моргану – сестру короля, прекрасную Сэнди и мудрого Волшебника. Ему предстоит оказаться в лохмотьях раба и в рыцарских латах, стать свидетелем величия и гибели королевства...

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 6 июня 1988
Премьера в мире 6 июня 1988
Возраст 16+
Режиссер
Виктор Гресь
В ролях
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Елена Финогеева
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новые приключения янки при дворе короля Артура 1 постер
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Новые приключения янки при дворе короля Артура смотреть онлайн

Новые приключения янки при дворе короля Артура
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