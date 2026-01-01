Оповещения от Киноафиши
Подвиги клана Санада

Sanada fuunroku 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В битве при Сэкигахаре клан Тоетоми Хидэери терпит поражение от войск под командованием Токугавы Иэясу. Банда юных бродяг, мародерствующая на поле боя, сталкивается с юношей по имени Сасукэ, обладающим магическими способностями. Спустя десять лет повзрослевшие бродяги вместе с Сасукэ присоединяются к Тоетоми, чтобы противостоять Токугаве в кровавой междоусобной войне…
Страна Япония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 11 декабря 1963
Дата выхода
11 декабря 1963 Япония
Производство Toei Kyoto
Другие названия
Sanada fûunroku, Brave Records of the Sanada Clan, Cronica celor din clanul Sanada, Sasuke and His Comedians, Tale of the Sanada Family, 真田風雲録
Режиссер
Таи Като
В ролях
Кинноскэ Накамура
Мисако Ватанабэ
Фудзио Токита
Фудзио Токита
Джерри Фуджио
Мики Кертис
Все актеры и съемочная группа
6.6
Бродяга самурай (1964)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
