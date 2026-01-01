В битве при Сэкигахаре клан Тоетоми Хидэери терпит поражение от войск под командованием Токугавы Иэясу. Банда юных бродяг, мародерствующая на поле боя, сталкивается с юношей по имени Сасукэ, обладающим магическими способностями. Спустя десять лет повзрослевшие бродяги вместе с Сасукэ присоединяются к Тоетоми, чтобы противостоять Токугаве в кровавой междоусобной войне…
СтранаЯпония
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1963
Премьера в мире11 декабря 1963
11 декабря 1963
Япония
ПроизводствоToei Kyoto
Другие названия
Sanada fûunroku, Brave Records of the Sanada Clan, Cronica celor din clanul Sanada, Sasuke and His Comedians, Tale of the Sanada Family, 真田風雲録