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Маленькие волшебницы Маленькие волшебницы
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Sprite Sisters - Vier zauberhafte Schwestern

Маленькие волшебницы, 2020

2020 / Германия
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Семейное фэнтези о четырех сестрах, обладающих магической силой
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Ещё недавно Скай была обычной маленькой девочкой. Свободное время она проводила с сёстрами Флейм, Мариной и Флорой, играя в куклы и гуляя на улице с друзьями. Но в день своего девятилетия героиня получает необычный подарок — волшебную способность управлять воздушными потоками. 

Именинница в шоке: плюшевые игрушки парят по комнате в красочном танце. И только её старшие сестрицы не удивлены такому обстоятельству. Дело в том, что каждая из них уже получала в дар владение одной из четырёх стихий в том же самом возрасте. 

Флейм достался огонь, Марине — вода, а Флоре — земля. Теперь и Скай может присоединиться к сёстрам, чтобы творить добро. Девочки старательно скрывают силы, которыми их наделила волшебная Роза Ветров, спрятанная предками в мрачном подвале дома. Эту тайну они не раскрывают даже родителям, чтобы уберечь близких от лишней нервотрёпки. 

Четыре сестры образуют единство не только в своих магических делах: у них также есть своя собственная музыкальная группа. Подростки регулярно выступают перед жителями родного Норфолка. В целом, несмотря на различия в характерах, им удаётся не терять бодрости и весёлого духа. Но однажды злая колдунья Гленда решает заполучить силу Розы Ветров. Чтобы похитить ценную реликвию из дома, она сеет между юными волшебницами раздор. 

Помешать планам Гленды и её покорного дворецкого Освальда будет непросто. Героиням предстоит заново научиться работать в команде. Только соединив четыре стихии вместе, они могут одолеть злодейские чары, нависшие над семьёй.

 

— Фильм основан на серии подростковых романов «Четыре волшебные сестры» британской писательницы Шеридан Винн. Первая книга была издана в 2008 году.

— Съёмки продлились с июня по август 2018 года. Группа посетила различные уголки Баварии, Берлина, Гессена, Брюсселя и Вены, несмотря на то, что по сюжету действие происходит в Великобритании, а всех персонажей зовут английскими именами. 

— Свен Уинтервальдт – младший уже работал над постановками для юной аудитории. Но в случае с «Маленькими волшебницами» он впервые имел дело с иностранным произведением. В интервью режиссёр признался, что намеренно запутывал географию фильма, так как хотел создать сказку для детей со всего мира. 

— Спонсором фильма «Маленькие волшебницы» выступила мюнхенская компания Blue Eyes Fiction GmbH & Co. KG в совместном производстве с венскими корпорациями DOR Film, Filmvergnuegen, Potemkino, Buena Vista International Film Production GmbH, Pixomondo Studios GmbH & Co и Story House Productions.  Съемки также поддержал Австрийский институт кино.

— В некоторых странах Европы дистрибутором картины выступила американская компания Disney.

— Макс Форнем и Торстен Хайнеманн отвечали за звук, Кристоф Кантер — за декорации, Биргит Хаттер — за костюмы, Жанетт-Николь Латцельсбергер и Грегор Экштейн — за грим, Селатин Кара — за хореографию.

— Тринадцатилетняя артистка Лайла Падоцке, исполнившая роль Флейм, признаётся, что её любимые фильмы студии Disney — это «Король Лев» (1994) и новая трилогия «Звёздных войн».

Четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы, они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный талант - управлять воздухом. Теперь сестрам предстоит спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить власть над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом? 

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 января 2021
Премьера в мире 9 января 2020
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Свен Унтервальдт мл.
Свен Унтервальдт мл.
В ролях
Грегор Блоэб
Грегор Блоэб
Хедда Эрлебах
Хедда Эрлебах
Франко Москон
Франко Москон
Катя Риман
Катя Риман
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Маленькие волшебницы
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День рождения — праздник радости и новых открытий. Так считают четыре сестры — Скай, Марина, Флейм и Флора. Тем более самой младшей как раз исполняются заветные 9 лет — возраст, когда в ней должны проснуться волшебные способности. Девочки прячут их не только от окружающих, но и от собственных родителей, не подозревающих о древних семейных тайнах. С обретением силы последней из них сестры наконец-то могут разгадать секреты, хранящиеся в старом подвале фамильного дома, и понять,…
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