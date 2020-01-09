Маленькие волшебницы, 2020

Ещё недавно Скай была обычной маленькой девочкой. Свободное время она проводила с сёстрами Флейм, Мариной и Флорой, играя в куклы и гуляя на улице с друзьями. Но в день своего девятилетия героиня получает необычный подарок — волшебную способность управлять воздушными потоками.

Именинница в шоке: плюшевые игрушки парят по комнате в красочном танце. И только её старшие сестрицы не удивлены такому обстоятельству. Дело в том, что каждая из них уже получала в дар владение одной из четырёх стихий в том же самом возрасте.

Флейм достался огонь, Марине — вода, а Флоре — земля. Теперь и Скай может присоединиться к сёстрам, чтобы творить добро. Девочки старательно скрывают силы, которыми их наделила волшебная Роза Ветров, спрятанная предками в мрачном подвале дома. Эту тайну они не раскрывают даже родителям, чтобы уберечь близких от лишней нервотрёпки.

Четыре сестры образуют единство не только в своих магических делах: у них также есть своя собственная музыкальная группа. Подростки регулярно выступают перед жителями родного Норфолка. В целом, несмотря на различия в характерах, им удаётся не терять бодрости и весёлого духа. Но однажды злая колдунья Гленда решает заполучить силу Розы Ветров. Чтобы похитить ценную реликвию из дома, она сеет между юными волшебницами раздор.

Помешать планам Гленды и её покорного дворецкого Освальда будет непросто. Героиням предстоит заново научиться работать в команде. Только соединив четыре стихии вместе, они могут одолеть злодейские чары, нависшие над семьёй.