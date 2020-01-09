Маленькие волшебницы, 2020

Ещё недавно Скай была обычной маленькой девочкой. Свободное время она проводила с сёстрами Флейм, Мариной и Флорой, играя в куклы и гуляя на улице с друзьями. Но в день своего девятилетия героиня получает необычный подарок — волшебную способность управлять воздушными потоками.
Именинница в шоке: плюшевые игрушки парят по комнате в красочном танце. И только её старшие сестрицы не удивлены такому обстоятельству. Дело в том, что каждая из них уже получала в дар владение одной из четырёх стихий в том же самом возрасте.
Флейм достался огонь, Марине — вода, а Флоре — земля. Теперь и Скай может присоединиться к сёстрам, чтобы творить добро. Девочки старательно скрывают силы, которыми их наделила волшебная Роза Ветров, спрятанная предками в мрачном подвале дома. Эту тайну они не раскрывают даже родителям, чтобы уберечь близких от лишней нервотрёпки.
Четыре сестры образуют единство не только в своих магических делах: у них также есть своя собственная музыкальная группа. Подростки регулярно выступают перед жителями родного Норфолка. В целом, несмотря на различия в характерах, им удаётся не терять бодрости и весёлого духа. Но однажды злая колдунья Гленда решает заполучить силу Розы Ветров. Чтобы похитить ценную реликвию из дома, она сеет между юными волшебницами раздор.
Помешать планам Гленды и её покорного дворецкого Освальда будет непросто. Героиням предстоит заново научиться работать в команде. Только соединив четыре стихии вместе, они могут одолеть злодейские чары, нависшие над семьёй.
— Фильм основан на серии подростковых романов «Четыре волшебные сестры» британской писательницы Шеридан Винн. Первая книга была издана в 2008 году.
— Съёмки продлились с июня по август 2018 года. Группа посетила различные уголки Баварии, Берлина, Гессена, Брюсселя и Вены, несмотря на то, что по сюжету действие происходит в Великобритании, а всех персонажей зовут английскими именами.
— Свен Уинтервальдт – младший уже работал над постановками для юной аудитории. Но в случае с «Маленькими волшебницами» он впервые имел дело с иностранным произведением. В интервью режиссёр признался, что намеренно запутывал географию фильма, так как хотел создать сказку для детей со всего мира.
— Спонсором фильма «Маленькие волшебницы» выступила мюнхенская компания Blue Eyes Fiction GmbH & Co. KG в совместном производстве с венскими корпорациями DOR Film, Filmvergnuegen, Potemkino, Buena Vista International Film Production GmbH, Pixomondo Studios GmbH & Co и Story House Productions. Съемки также поддержал Австрийский институт кино.
— В некоторых странах Европы дистрибутором картины выступила американская компания Disney.
— Макс Форнем и Торстен Хайнеманн отвечали за звук, Кристоф Кантер — за декорации, Биргит Хаттер — за костюмы, Жанетт-Николь Латцельсбергер и Грегор Экштейн — за грим, Селатин Кара — за хореографию.
— Тринадцатилетняя артистка Лайла Падоцке, исполнившая роль Флейм, признаётся, что её любимые фильмы студии Disney — это «Король Лев» (1994) и новая трилогия «Звёздных войн».
Четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы, они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный талант - управлять воздухом. Теперь сестрам предстоит спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить власть над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?