Дитя погоды, 2019

Эта история начинается с того, что 16-летний Ходака сбегает из дома. Но в Токио у него моментально заканчиваются деньги. Подросток без документов не может найти работу, и все время проводит на улице под проливным дождем. Случайный попутчик дает Ходаке пристанище и устраивает в свой журнал. Здесь юноша знакомится с девушкой, которая умеет управлять погодой.
Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она – всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.