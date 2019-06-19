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Дитя погоды Дитя погоды
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Tenki no ko / Weathering With You

Дитя погоды, 2019

2019 / Япония
8.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 7.5
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Эта история начинается с того, что 16-летний Ходака сбегает из дома. Но в Токио у него моментально заканчиваются деньги. Подросток без документов не может найти работу, и все время проводит на улице под проливным дождем. Случайный попутчик дает Ходаке пристанище и устраивает в свой журнал. Здесь юноша знакомится с девушкой, которая умеет управлять погодой.

  • Это первый фильм в жанре аниме, который официально был выпущен в Индии. Его поддержали индийские фанаты, благодаря которым ленту выпустили в кинотеатры.
  • Когда режиссер просматривал кинотеатральную версию, он заметил, что забыл добавить слой облаков к одному из финальных эпизодов. Когда фильм вышел в цифре, его уже отредактировали.
  • Ходака был вдохновлен героем книги «Над пропастью во ржи». Он берет роман с собой, когда отправляется на пароме в Токио.
  • В одной из сцен есть наклейка в виде кошки. У режиссера Макото Синкая такой же аватар в Твиттере.
  • Мультфильм стал самым длинным по продолжительности за всю карьеру режиссера. Он длится 111 минут.
  • Ленту представили на рассмотрение на 92-ю церемонию вручения Оскара. Это первое аниме после «Принцессы Мононоке», которое хотели выдвинуть в номинации «Международный художественный фильм». Однако картина так и не была номинирована.

Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она – всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.

8.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 октября 2019
Премьера онлайн 1 июня 2020
Премьера в мире 19 июня 2019
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Макото Синкай
Макото Синкай
Все актеры и съемочная группа
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Старшеклассник Хотака сбегает из дома и перебирается жить в дождливый Токио. Он долгое время не может найти работу, а жизнь в столице оказывается очень дорогой. Поэтому герой вынужден скитаться по улицам. Но потом случайный знакомый предлагает ему занятие: Хотака должен писать статьи в журнал о сверхъестественном. Это приводит его к загадочной девочке Хине, которая умеет останавливать дождь. Макото Синкай в последние годы стал чуть ли не самым популярным и обсуждаемым автором аниме, и это…
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Вова Зырянов 5 октября 2019, 19:20
А есть инфа в каком кинотеатре показывать будут ?
Яна Берёзина 5 октября 2019, 12:14
Я очень жду!!!
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