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Маленькая мама Маленькая мама
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Petite maman

Маленькая мама, 2021

2021 / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Французская фэнтези-драма от режиссера «Портрета девушки в огне»
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6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 октября 2021
Премьера онлайн 6 августа 2021
Премьера в мире 2 июня 2021
Возраст 6+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Селин Сьямма
Селин Сьямма
В ролях
Жозефин Санс
Габриэль Санс
Нина Мерисс
Стефан Варюпен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькая мама 4 постера
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Маленькая мама
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Национальное общество кинокритиков США признало лучшим фильмом 2021 года «Сядь за руль моей машины» Японская картина имеет все шансы стать триумфатором грядущего «Оскара». 
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10 января 2022 13:49
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