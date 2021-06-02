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Маленькая мама
Petite maman
Маленькая мама, 2021
2021 / Франция
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Французская фэнтези-драма от режиссера «Портрета девушки в огне»
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Жанр:
драма
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6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2021
Премьера в России
21 октября 2021
Премьера онлайн
6 августа 2021
Премьера в мире
2 июня 2021
Возраст
6+
Прокатчик
Arthouse
Режиссер
Селин Сьямма
В ролях
Жозефин Санс
Габриэль Санс
Нина Мерисс
Стефан Варюпен
Все актеры и съемочная группа
4 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Национальное общество кинокритиков США признало лучшим фильмом 2021 года «Сядь за руль моей машины»
Японская картина имеет все шансы стать триумфатором грядущего «Оскара».
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10 января 2022 13:49
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